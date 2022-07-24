生氣是每個人都會有的情緒反應，但並非人人都會直接顯露出自己的怒氣，《搜狐網》運勢專欄就點名3星座越生氣越是不動聲色，經常假裝淡定，但其實內心超火大。

▍摩羯座

摩羯座平常相當坦誠，唯獨被別人惹火時很容易假裝淡定，面對別人詢問也不會主動承認，以至於許多人還天真的以為他們沒生氣。摩羯座個性內斂，淡定的外表總是可以將心中的熊熊怒火完美掩飾，不過若是遇到有心人持續挑釁，摩羯座脾氣再好也會立刻爆發，讓對方吃不完兜著走。

▍巨蟹座

巨蟹座相當心口不一，生氣時總是嘴硬不承認，但其實突如其來的冷淡和沉默，會讓別人很容易發現他們心中的熊熊怒火。不過若是真的不把巨蟹座的怒氣當一回事，只會讓巨蟹越來越生氣，所以明知道他們在鬧彆扭，一定要多哄哄他們，否則勢必迎來一波冷戰。

▍天秤座

天秤座隨和友善，很少發脾氣，就算真的怒火中燒，也會盡量隱忍不發，甚至強裝淡定，裝作沒生氣的樣子。事實上並非天秤座不懂得表達情緒，而是他們不想輕易向別人發火，更不想讓別人看到自己情緒化的一面，時間一久就容易因此憋出內傷。