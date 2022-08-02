影星章子怡愛情、事業兩得意，她以《一代宗師》、《藝伎回憶錄》、《臥虎藏龍》等代表作在國際打開知名度，章子怡近年則把重心轉往家庭，不時分享一家人的天倫照，許久不見的章子怡日前出席「FIRST青年電影展」，頂著辮子頭、短版上衣俏麗現身，狀態極佳的章子怡微露白嫩蠻腰，舉手投足青春又有活力。

章子怡日前以主席身分出席「FIRST青年電影展」，大會播放9年前的經典作《一代宗師》，重溫章子怡「宮二」的風采，好久不見的章子怡頂著辮子頭、短版上衣和黑色休閒褲俏麗現身，一伸手就讓白嫩蠻腰若隱若現，章子怡臉蛋精緻、五官俏麗，還大展親民，彎腰握手、蹲地簽名甚至上演「愛的抱抱」，寵粉舉動樣樣來。

43歲章子怡整體狀態極佳，舉手投足青春又有活力，網友紛紛讚：「這臉部緊緻程度，說是生了2個孩子的媽媽，誰信啊！」、「章子怡狀態真美」、「哪裡像43歲」。

章子怡整體狀態極佳。（圖／取材自章子怡工作室微博）

其實，章子怡因凍齡身材引發討論已非第一次，她日前在抖音曬衝浪影片時，當時身穿衝浪長袖水母衣的章子怡，經歷多次失敗落海後，終於站在衝浪板上，衝浪成功的章子怡一下子就凸顯出她手長、腳長的優勢，一雙細長筷子腿更是吸睛，而頂著一張精緻瓜子臉的她，狀態極佳，完全看不出是生過2個孩子的媽。