1名人妻於臉書抱怨，老公是公司主管，月薪4萬元，日前同事結婚，老公因不克出席，她認為包紅包2000元心意到即可，但老公認為太少，包3600元仍覺得不夠，讓原PO不滿發文：「到底為了面子是要丟多少錢」，貼文一出，網友們直呼：「人沒去2000我都覺得多」、「面子很重要嗎」、「噁心的紅包習俗」。

原PO於臉書社團《匿名2公社》寫下，老公同事結婚，她認為沒有要出席，紅包包2000元即可，沒想到老公竟覺得不夠，包3600元仍覺得太少，她不滿表示，如果要包那麼多錢，不如直接吃喜酒，她說，不是她小氣，是因為家中僅老公1人上班，月薪4萬元，要付房租還要養小孩，她認為包3600元已經很大方，發文詢問大家：「到底為了面子是要丟多少錢去才甘願」？

文章曝光後，網友們紛紛留言：「人沒去2000我都覺得多」、「噁心的紅包習俗，各個都為了面子而包，各個都不爽但又無奈」、「交情沒有好到那去硬要包那麼多又不去吃，真的是傻B」、「沒去，包2000，合理啊」、「面子很重要嗎」、「妳老公有沒有想過一點？今天這次包3600，那之後的要不要也比照辦理？少於3600是不是又會被說話呢？主管要對那麼多人，包這麼多有得回收回來嗎？」

也有人建議，「老公是個重義氣的人，所以妳要引導他把義氣用在家庭上，先同理他，然後再慢慢地說出家用的困難，急不得，但慢慢會有效果喔」、「3600給他包下去啊，之後三餐吃節省一點or給他吃泡麵,再跟他說：這就是愛面子的代價」。