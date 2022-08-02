女星謝京穎以啦啦隊甜心打開知名度，近年轉戰戲劇圈，是民視力捧的新生代花旦，不過謝京穎卻被周刊直擊，她身邊出現身形高壯的護花使者，兩人有說有笑、互相拍照，未料，男伴事後卻臉色一沉，當街和謝京穎爆爭執，兩人一天內從甜蜜互動到當街大吵，真實人生宛如八點檔，事後更傳出謝京穎冷靜後已協議分手。

28歲謝京穎以甜美外型、火辣身材打開知名度，近年轉戰戲劇圈，人氣越來越高，根據《鏡週刊》報導，謝京穎被直擊， 身邊出現身形高壯的護花使者，在街頭幫謝京穎拍業配照片，兩人有說有笑、互相拍照，怎麼看都是一對幸福情侶。

小倆口結束拍照行程後，到餐廳和民視演員聚餐，吃完飯後又前往在場女星賴芊合的家續攤，謝京穎把男友帶進生活圈，2人關係看似穩定，殊不知隔天凌晨近一點，小倆口竟在路上吵架，男友情緒激動、臉色難看，儘管謝京穎上前安撫，對方明顯不領情，最後兩人背對背坐在路邊玩手機，冷戰了約10分鐘。

謝京穎和男友在一天內從甜蜜互動到當街大吵，宛如八點檔，對此，謝京穎經紀人表示，該男子的確是謝京穎的圈外男友，男友認為已經很認真拍業配照，但謝京穎都不滿意，兩人才會起口角，謝京穎則認為，已經很晚了，不應該在路上大吼。事後更傳出，謝京穎冷靜後已協議分手。