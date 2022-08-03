配合沙崙綠能科學城發展，台南市府看好地段發展潛力，推出歸仁區武東段276-1地號土地，面積4.35公頃(約1.3萬坪)產專區招商案，採設定50年地上權(可續約20年)，未來可朝產業研發服務、工商服務及展覽、購物中心、商業觀光及旅館等產業進行開發，吸引企業投資。

台南市長黃偉哲表示，「沙崙智慧綠能科學城」為中央領軍、地方合作開發的產業重鎮，將成為帶動台灣能源轉型的推手，光是周邊1.5公里範圍內，就有高鐵站、火車站、會展中心、3所國際級研究機構、2所頂尖大學分部、7間國家級研究中心以及實驗室，未來還有更多研究單位跟民間企業即將進駐，可望為台南帶來嶄新的產業發展商機。

區內有4月新開幕的大台南會展中心及2月開幕的台南三井OUTLET PARK，在交通方面不只鄰近高鐵台南站，未來規劃捷運深綠線，來串聯起南科與產業專區，衍生的商機更是指日可待。

台南市經濟發展局局長陳凱凌指出，本案位於台南沙崙都市計畫使用分區為產業專用區，為歸仁區武東段276-1地號土地，面積4.35公頃(約1.3萬坪)，採設定50年地上權(可續約20年)，建蔽率60%、容積率240%，可朝產業研發服務、工商服務及展覽、購物中心、商業觀光及旅館等產業進行開發，未來結合鄰近的大台南會展中心及台南三井OUTLET PARK等商業設施，相信一定能建構出台南嶄新購物生活圈。(記者張雅雲/台南報導)