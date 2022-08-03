中美洲銀行(Central American Bank for Economic Integration, CABEI)本(111)年8月3日於台北101舉辦「我國加入中美洲銀行30週年暨該行駐我國國家辦事處設立1週年慶祝活動」，財政部表示，表彰該行與我國30年長久夥伴關係及對駐我國國家辦事處之重視。財政部蘇部長建榮、中央銀行楊總裁金龍、外交部徐主任秘書儷文、宏都拉斯、瓜地馬拉、貝里斯駐台大使、我國CABEI歷屆董事及金融機構等應邀出席慶祝活動，並參與該行駐我國國家辦事處揭牌儀式。

CABEI台灣辦事處於去(110)年7月6日成立，囿於嚴重特殊傳染性肺炎影響，CABEI代表團未能來台參與開幕式，今年適逢我國加入該行30週年，爰該行在臺灣舉辦週年慶祝活動，由總裁摩西(Dante Mossi)親率高階主管來臺參與及正式揭牌，展現與我國關係之重視。

摩西總裁率領中美洲銀行訪問於7月31日抵台，並在台停留6天。訪問團此行獲得蔡英文總統及行政院蘇貞昌院長接見，並藉此機會表達中美洲銀行對台灣政府的感謝，此行也將拜訪金融機構及進行產業參訪，尋找更多台灣與中美洲的合作契機，持續為中美洲區域經濟發展做努力。

摩西表示，此行跨越1.4萬多公里到台灣，感到很興奮也很開心，台灣在1992年加入中美洲銀行，成為中美洲銀行的區域外會員國，目前持股11.42%，是本行的最大股東。而此行瞭解到，台灣從發展歷程中學習因應經濟衝擊的寶貴經驗相當值得學習，並感謝台灣一直作為可靠的盟友，支持中美洲銀行，協助中美洲區域發展，而中美洲銀行將與台灣密切合作，持續努力扮演中美洲與台灣橋梁的角色。

摩西總裁強調，特別感謝台灣在疫情期間給予中美洲銀行的協助，透過簽署「後疫情時期協助婦女經濟賦權機制合作協議」，將以信用保證基金及優惠貸款等方式，為中美洲友邦的婦女及微中小型企業提供財務支持，提升在地就業及創業競爭力，也歡迎台灣企業赴中美洲地區開拓市場，發展商機。摩西也特別公開力邀台灣的太陽光電、電動車企業，能夠前進中美洲，協助當地社會和經濟發展。

財政部長蘇建榮致詞表示，加入CABEI對我國具有重大意義，我國得透過CABEI協助中美洲區域經濟與社會發展及整合，善盡國際社會成員責任。此外，為強化與亞洲資本市場連結，並深化與我國合作，我國全力支持CABEI在台灣設立國家辦事處，是CABEI於中美洲以外及亞洲所設立第一個國家辦事處，為深化雙方合作關係重要里程碑。

為促進我國與中美洲地區經貿關係，本次慶祝活動後舉辦商業及投資論壇，討論台灣與中美洲統合體(SICA)國家於數位轉型、創新及技術合作展望；分享因應氣候變遷、性別平等及促進鄉村永續發展金融工具及技術合作經驗；探討創新及永續發展建設投資合作商機。

財政部指出，本次CABEI總裁率團訪台參加慶祝活動，彰顯我國與該行堅定之夥伴關係，雙方將持續密切合作，共創我國與中美洲繁榮發展。

而在聯合記者會後，隨即展開「中美洲銀行與台灣創新暨永續發展合作論壇」，討論議題包含《台灣與中美洲SICA會員針對數位化轉型及創新技術合作之未來展望》、《藉由金融及技術合作以因應氣候變遷、性別平等，及促進鄉村永續發展的案例分享》、《探討創新科技合作及永續建設投資新商機》，這也是中美洲銀行未來的主要發展政策，以協助會員國因應氣候變透、促進經濟與社會之永續發展。