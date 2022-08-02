炎夏高溫讓人想吃冰品，但中醫師表示，吃冰雖可快速消暑，但對於呼吸道、腸胃道不佳者來說，此種溫度變化可能會引發氣喘、腹瀉，例如排出的糞便會黏馬桶、沖不乾淨，也會讓更人難顯浮腫、皮膚不好，更難瘦身。

中醫師王心眉於其臉書貼文表示，炎夏吃冰雖可快速將體內的熱帶走，但對於腸胃道、呼吸道不好的人來說，這種溫度變化可能會引起一些毛病。她說明，因為冰進入消化道內，瞬間冷卻會讓腸黏膜血流量下降，消化能力變差、營養吸收不完全；常吃冷飲容易讓人體生濕氣，有些人會經常腹瀉，有些人大便會黏馬桶，沖水沖不乾淨，這些即為「寒濕困脾」的跡象。

王心眉說明，身體濕氣太重，會顯得浮腫、身體笨重、下半身肥胖、皮膚不好、瘦不下來；此類者仍可以吃冰，除一些特殊虛寒體質，但要吃對方法，例如吃冰或喝冰涼飲料時，可先含在口中，慢慢讓溫度上升後再慢慢吞下，以減少食道及氣管瞬間受到冰冷的刺激。

若真不適合吃冰者想吃冰，王心眉建議，吃完冰時可喝一杯溫熱水或薑茶，另可按壓肚臍下方的「關元穴」，這個位置在肚臍下方4指寬的地方，按壓5分鐘，可以溫暖下焦，提升陽氣。