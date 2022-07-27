炎夏高溫身體易發出異味，但體臭不只影響社交，事實上，不同的體臭也反映出身體的不同問題，其中一種體臭更恐是癌症的警訊。中醫師陳峙嘉表示，就中醫角度，體臭多因體内濕氣無法順利代謝、產生的臭味，「但某些異味如酸惡臭味，可能是因癌症導致的腫瘤潰瘍滋生的細菌所產生的惡臭。」

陳峙嘉表示，體臭最常見的三大類為狐臭、汗臭和脚臭，對西醫而言，狐臭成因為汗腺分泌旺盛所致；汗臭是因汗液被人體表面的細菌分解所產生的味道；腳臭是因腳部多汗或細菌感染所造成的臭味。

陳峙嘉說明，以中醫角度來看，體臭多半是體内濕氣、亦即廢物，無法順利代謝掉，隨體臭氣味的不同，也反映出不同的身體問題。他說明，體臭若與生理異常有關，有5大類型。

1. 尿騷味/氨味（與肝腎代謝性疾病有關）

身體在消化處理蛋白質時，細胞和腸道菌會製造阿摩尼亞，需經肝腎排除，並通過尿液排出體外。但肝腎功能不佳者，因尿素或者阿摩尼亞的代謝不正常，阿摩尼亞會在體內沉積，然後通過患者的口氣和汗液排出，造成患者有尿騷味或阿摩尼亞的體味。

2. 口腔有腐敗酸臭味（與牙周病、鼻竇炎有關）

口鼻有酸臭的腐敗味，80%～90%源自牙周病等口腔問題，剩下的10%則因鼻竇炎等其他部位的毛病，多和細菌感染有關。

3. 酸臭/惡臭味（癌症）

肺癌、胃癌患者或有酸臭味，惡臭通常源自於3種情況，包括壞死組織、細菌感染和分泌物。若腫瘤部位出現潰瘍，可能會孳生細菌，進而產生惡臭。但癌症產生的異味要是能聞得出來，多半已達嚴重程度，因肺癌、胃癌較與呼吸道有關， 所以其產生的惡臭較易透過呼吸道傳出，也較易被醫師聞出來。

4. 水果味/甜味（糖尿病）

身體出現水果味、甜味，可能是糖尿病引發的酮酸中毒引起的味道。身體靠燃燒脂肪獲得取能量時，血液中產生大量酮，會導致血液變酸性，並且讓體味出現水果味。

5. 發酵啤酒味（痛風）

有些痛風患者，因為尿酸過高，會使汗水和尿液發出如同發酵啤酒、甚至更酸一點的味道。