據統計，我國十大癌症死因「肝癌」，已連續40餘年位居第2名，衛生福利部基隆醫院今日舉辦「全民免費腹部超音波檢查」活動，限量100名，從中篩出逾6成民眾有脂肪肝、2成多有肝腫瘤及肝實質病變等問題，呼籲40歲以上市民每年進行1次檢查。

為響應2022年世界肝炎日，衛生福利部基隆醫院與財團法人肝病防治學術基金會於今日聯合舉辦「今年超了沒－全民免費腹部超音波檢查」活動，採網路預約，總計100個名額，民眾報名相當踴躍，開放不到2小時即全數額滿。

衛生福利部基隆醫院長林慶豐表示，今日檢查活動篩出高達63％的民眾有脂肪肝，24％的民眾可能有肝腫瘤、肝實質病變及性質不明腫瘤等問題。根據衛生福利部公布，2021年國人死因統計結果，肝癌已連續42年位居十大癌症死因第2名，為讓民眾正視早期發現、早期治療及定期追蹤的重要性，透過活動呼籲，40歲以上民眾應每年進行1次腹部超音波檢查。

林慶豐指出，許多民眾可能因為工作繁忙或防疫期間的顧慮，忽略定期檢查、掌握自己身體健康狀態的重要性，此次特於假日辦理保健活動，民眾可以安心參加，現場同時提供衛教諮詢、後續肝膽腸胃科門診就醫資訊，讓有需要的民眾可以盡早獲得所需的醫療服務。

衛生福利部基隆醫院補充說明，肝臟在人體主要負責解毒、消化及代謝，一旦有狀況，即使只是覺得疲倦、無力，但往往已經發生嚴重問題，提醒民眾儘量保持作息正常、不熬夜，擁有充足的睡眠，多加攝取天然食材、新鮮蔬果，避免暴飲暴食、菸酒，並維持適度的運動習慣。

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