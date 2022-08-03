自封「FBI帥哥」的網紅鄧佳華，先前拍謎片《華根初上》引發不少話題，不過之前傳出轉換跑道當起「大樓保全」，才撐了6天就直接宣布不幹了，並透露要去賣雞蛋糕；近日他透露自己不能再胡搞瞎搞，要注意形象，因為總店女老闆是模特兒，本網詢問總店老闆娘鄧佳華的狀況，得到詳細的應徵情況與工作內幕。

本網找到鄧佳華工作的夢幻爆雞蛋糕總店女老闆「蜜糖小希希」，詢問關於鄧佳華的情況，老闆娘希希說：「有勸告他（注意個人行為），但畢竟只是店家所以沒辦法控制他個人行為，當初分店應徵員工，他是自己來面試，所以其實只是試用期，還沒有讓他正式烤給客人！都讓他在旁邊看跟學習」，老闆娘希希回應知道他是比較爭議的人物，但還是很願意給機會：「一開始是他很誠懇，第一天也很積極，所以給予實習機會，當然後續還是要看他表現」。

鄧佳華近日在facebook發文表示：「明天要上班了，開始收心，期待上班，希望我的假可以變少，只聽女老闆和總店女老闆的話，能讓我賺錢就是我的永遠的恩人，我不能辜負幫助我的恩人，好手好腳的當然要去工作」，看起來對這份工作相當認真，他透過社群平台記錄心情，認真表示「從我在10年前出社會以來，第一次這麼認真想去上班，這就是改變，內心的成長」，認真模樣讓網友給予祝福 「那就祝你早日成為正式員工」。