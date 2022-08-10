資深藝人趙正平嗆辣發言，意外製造許多「笑果」，不僅深受觀眾喜愛，也是綜藝節目受邀的常客，常在社群網站分享日常的他，日前目擊民眾在火車站月台小便，沒想到因為好奇多看一眼，竟遭對方回譙：「看三小」，讓他嚇到說不出話來。

趙正平在臉書曬出一名男子背對自己，站在月台角落的照片，接著表示這名男子從樓梯上大搖大擺走下來，一直以為他快要摔倒了，沒想到突然往牆壁一靠，居然直接在月台上小便，讓他驚呼：「萬萬沒想到居然做出這種事情，這裡是公共場合，居然⋯」，沒想到好奇繞過去看一眼，卻遭對方回譙：「看三小」，讓他嚇到語塞說不出任何話。

對此，網友紛紛留言：「大概是喝醉了…….叫車站的值班站長處理」、「再往前走就是行車室了，就可以呼叫鐵路警察來了」、「這種沒公德心的一定要叫警察，誰知道他只是尿尿而已」、「遇到疑似這種狀況的的離遠一點安全重要」、「估計是喝得爛醉了，請站務人員跟警衛處理吧」，藝人唐從聖則是搞笑回應：「他一定是沒在看電視，才敢對你這麼沒禮貌」。

趙正平去年8月無預警宣布離婚，結束與妻子6年婚姻，當時還透露願意追回前妻，沒想到才事隔4個月就傳出新戀情，據悉女方是位小他20多歲的長髮正妹，當時他並未直接否認，僅表示：「等時候真的到了，會再跟大家說。」

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