介入別人的感情、家庭，通常都不會有好下場。日本一名女子因為經濟和情感上的原因，選擇和前上司偷情，結果最後不但發現對方的外遇對象不只她一人，還在分手後被正宮找上門，要求支付120萬日元（約新台幣26.5萬）的精神賠償，女子四處借錢才終於湊齊金額，將賠償金付清。

根據《ananweb》報導，日本女子美香子（化名）大學畢業後有一份做了好多年的工作，但在29歲時決定轉職，未料新公司是一間黑心企業，不但工時很長，薪水也始終維持低薪，讓她的生活變得十分困頓。某天，前公司的上司突然約她吃飯，稱自己也已經離職，目前正在創業中，更突然向她表白，表示自己從以前就對她有好感，於是雙方在吃完飯後，找了一間高級旅館過夜。

結果第二天美香子卻在上司的手機裡，看到他妻子傳來的訊息，問他當天能不能幫忙接送小孩，她才驚覺原來上司已經結婚生子，雖然明知不能繼續維持這段不倫戀情，但因為美香子需要精神和經濟上的支柱，讓她一直沒辦法狠下心和上司斷絕關係。

未料上司的外遇對象不只自己，某次2人外出約會時，美香子意外發現對方還有聯絡其他女人，讓她意識到自己不能在深陷下去，終於向上司提出分手，對方聽到後也沒有任何挽留。

就在美香子以為可以展開新人生的時候，上司的正宮突然出現，要求她支付精神賠償120萬日元，當時她沒有任何積蓄，只好用2人已經分手為由，試圖和正宮「殺價」，但對方態度很硬，沒有絲毫商量的餘地，她只好四處借錢才付清費用，但她直到現在都仍在償還債務，而這次的經歷也讓她徹底反省，做錯事就必須付出龐大的代價。