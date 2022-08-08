立法院亞東國會議員友好協會會長郭國文率團出訪日本進行國會交流，郭國文、民進黨立委何志偉與日本眾議員河野太郎、鈴木馨祐餐敘。河野太郎透露，今年無論如何，一定要來台灣拜訪。郭國文表示，相當期待與歡迎。

郭國文表示，原先的餐會預計1小時，但因為相談甚歡，最後持續了超過2小時。期間除了台日關係外，河野太郎也對台灣政治感到好奇，包括國民黨路線、兩岸關係以及美國在美日台之間所扮演的角色等，試圖了解台灣的狀況和台灣人的想法。

郭國文則是積極推動日本版「台灣旅行法」，並討論日本後續在CPTPP上，能協助台灣的方式。

此外，河野太郎原訂要與鈴木馨祐一同訪台，卻因確診而無法前往，令他感到相當惋惜，更直言今年無論如何，一定要去台灣拜訪。何志偉表示，河野太郎曾擔任過外務大臣、防衛大臣，不只是自民黨內，也是日本非常重要的政治人物，在日本民眾心目中，具有相當高的人氣。

何志偉說，世界和平區域安全極為重要，要謹慎準備來執行，很感謝有這個機會，與河野太郎進行深度地交流，維繫區域和平是每一個國家重要的任務，也是不可避免的責任。