趙傳今（9日）在記者會示範清唱「愛要如何說出口」，歌聲清亮，獲得滿堂彩。（周麗蘭攝）

歌手趙傳（右二）今與雲林縣長張麗善一同宣傳「青瑟雲鈴歌唱競賽大賞」。（周麗蘭攝）

雲林縣政府為挖掘愛唱歌、舞台表演的子弟有機會進入音樂產業，本月22日起開放報名參加「青瑟雲鈴歌唱競賽大賞」，邀請金曲歌王趙傳、資深女歌手潘越雲、金牌音樂製作人陳子鴻、薛忠銘等重量級專家擔任培訓導師。

出身雲林縣的歌手包括鄧麗君、趙傳、張信哲都家喻戶曉，雲林縣府勞工暨青年發展事務處今年特別推出流行音樂人才培訓計畫，只要設籍雲林、或在雲林、就讀、旅居雲林的15歲至35歲年輕人都可報名。

縣長張麗善表示，此次流行音樂人才的培訓計畫非常感謝雲林子弟趙傳幫忙，當他想要傳承奉獻幾十年來經驗，首先想到故鄉雲林，這是一個非常難得的機會，愛歌唱的年輕朋友都可報名培訓計畫。

趙傳今（9日）在記者會示範清唱「愛要如何說出口」，歌聲清亮，獲得滿堂彩。他受訪表示，唱歌就像是一個運動，保持好的身體狀態是很重要的，他到現在都還保持運動習慣，經常要訓練自己，我會不定期練唱、練嗓，這都是日常生活要做的事情。

中華流行音樂國際交流協會理事長尤景文表示，這一次培訓計畫將從60人中海選出30名，進行複賽再挑選出10名培訓，參加總決賽，決賽當天以現場的live band演出比賽，邀請趙傳、柯有倫、姚可傑擔任評審，也會有跟學員的互動，師資陣容都非常堅強，透過他們的加持讓雲林子弟被發掘。

勞青處長張世忠表示，本次活動傾盡洪荒之力，邀請金獎巨量級的流行音樂師資及評審陣容，期待雲林裡更多明日之星被看見，報名連結及更多資訊可至FB粉絲專頁https：／／www.facebook.com／mpma.tw 查詢。