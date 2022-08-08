第52屆全國技能競賽落幕，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署今年首度培訓「展示設計」職類選手陳思妤與陳侑榛參賽，該職類考驗選手是否能夠同時駕馭木工、漆作及設計等領域專業技能，雙姝從分區賽一路過關斬將，不負眾望在全國賽中力克強敵，分別勇奪金、銀牌。

勇奪金牌的陳思妤就讀萬能科技大學營建科技與室內設計系一年級，從小喜歡繪畫的她，高中時期選讀室內設計科，曾連續參加第49、50及51屆全國技能競賽漆作職類競賽，卻因為緊張鎩羽而歸，她因為受到打擊意志消沉躲在家裡一段時間，後來在家人的鼓勵下重新振作，她考量在木工與漆作等技術領域都能駕馭，決定轉換跑道挑戰展示設計職類，重新挑戰全國技能競賽。

展示設計競賽內容主要以打造商店與百貨公司的櫥窗及室內陳列，為了取得好成績，陳思妤住在桃竹苗分署密集培訓，她說，展示設計培訓花費的材料費非常多，有桃竹苗分署培訓資源的挹注，才能心無旁騖地投入訓練。他說，在獲頒全國金牌之後，未來也將持續挑戰國手選拔，希望有機會踏上國際競賽為國爭光。

獲得銀牌的陳侑榛，以素人之姿第一次參加全國技能競賽，她坦言非常緊張，而且覺得有入圍就很厲害了，沒想到竟然在高手雲集的全國賽中拿下銀牌，她也認為技術這條路還有許多進步的空間，未來也會更加努力精進技術。