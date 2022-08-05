謎片導演圤智雨替鄧佳華拍《華根初上》打出知名度，近來更舉辦素人男優海選，奪冠者可和「暗黑楊丞琳」孟若羽拍片，引起網友熱烈討論，不過昨（4日）發文直接點名鄧佳華「你要保護的人被打了」，指的對象疑似是女優翁雨澄。

圤智雨發文開頭點名鄧佳華，直接表明「老鄧你要保護的人被打了」，接著指出「翁姓女優最近發文說她被前男友打到跟豬頭一樣，後續無法完成的工作有些也是孟若羽去救火的，雖說被前男友打這種事很負面啦，但是，你老鄧不是說過要保護她嗎？拿什麼保護，拿你現烤好的雞蛋糕去保護嗎？你不是發文說新老闆娘很漂亮嗎？怎麼跟你一夜夫妻百日恩的翁小姐你就不保護了」，直接酸爆鄧佳華。

圤智雨更嗆聲鄧佳華：「我想看你用你的牙去咬打她的前男友，做不到吧，省省吧，你自己都被檢舉硬蕊自身難保了，還整天講工作要做好做滿，有可能嗎」，接著便將矛頭對準雞蛋糕店老闆娘，認為對方這步棋下的不好，雖然人們會因爲好奇心而關注，但如果是一場秀，滿想看到底誰先受不了離開。

翁雨澄昨晚限時動態沒看出什麼異狀。(princessdolly.tw ig)

被指出遭前男友打到跟豬頭一樣的女優，疑似是「娃娃」翁雨澄，不過她昨晚限時動態曬出自拍照時，還不忘祝福大家情人節快樂，也沒看出什麼異狀，看來還得本人出面回應才能了解事實真相。