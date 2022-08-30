他表示聚會上來了1位「巨乳」新生學妹，由於該學妹善於穿著打扮，「穿著超低胸衣服」將自身優勢顯現出來，因此，讓學長們目光聚集，甚至該學妹一提出問題，學長們紛紛搶著幫忙解惑，讓他感嘆「女生有大奶就有不一樣待遇」。

一名男子在「Dcard」論壇發文，他表示日前學校舉辦迎新聚會，來了1位「超胸」新生學妹，由於該學妹又很懂的發揮自身身材優勢，「穿超低胸衣服」充分凸顯出「巨乳大奶優勢」，導致現場的學長們目光都聚集在該學妹身上，甚至，該學妹提出問題時，一堆人搶著對該學妹獻殷勤，在一旁觀看全程他不禁笑翻「這世界真的好真實」，女生有大奶就是有不一樣待遇。

新生學妹穿低胸服裝引學長的目光，並紛紛解答困惑，讓原PO感嘆「這世界好真實」。（翻攝自Dcard）

文章一出，網友紛紛留言表示「你可以牽一頭牛去，全裸上陣」、「好羨慕，你們憑什麼有大奶正妹」、「請透露哪系的」、「豐滿女孩，好衰喔，很容易被貼標籤」、「男孩，這就是現實社會」、「大奶不止男生愛，女生也愛看啊」、「所以我說圖呢？」、「好有畫面啊」。