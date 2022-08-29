El Embajador @AABenedetti llegó a Caracas 🇻🇪 y fue recibido por el Viceministro de América de la Cancillería Venezolana, @RanderPena pic.twitter.com/z2TSHNYS9k — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) August 28, 2022

哥倫比亞和委內瑞拉邦交中斷3年之後，隨著波哥大新左派政府上台，兩國今天恢復全面外交關係。

哥倫比亞新任大使貝尼德悌（Armando Benedetti）抵達委國首都卡拉卡斯（Caracas）履新。他在推特（Twitter）表示：「哥倫比亞和委內瑞拉的關係不應中斷，我們是兄弟之邦，一條假想的界線不能將我們分開。」

哥倫比亞新任左翼總統裴卓（Gustavo Petro）和委內瑞拉社會主義總統馬杜洛（Nicolas Maduro）於本月11日宣布，雙方計劃恢復2019年中斷的外交關係。

委內瑞拉左翼政府和哥倫比亞前總統烏力貝（Alvaro Uribe）以來的歷任保守派領導人之間，多年來關係緊張，在兩國關係破裂時達到最高點。

當時雙方互設的大使館和領事館都關閉，班機也停飛。甚至兩國之間長達2000公里的陸地邊界也在2019年至2021年10月期間關閉，只開放行人通行。

裴卓是哥倫比亞第一位左翼總統。.哥倫比亞前一任總統杜克（Ivan Duque）不承認馬杜洛為委內瑞拉總統，而是支持反對派領導人瓜伊多（Juan Guaido）。

兩國宣布恢復邦交後，除了交換大使，關係正常化還包括全面重啟邊界，目前大多不許車輛通行。

卡拉卡斯和波哥大也宣布打算恢復軍事關係。

貝尼德悌表示，目前有800多萬哥倫比亞人民仰賴與委內瑞拉做生意維生，這就是重建兩國貿易關係為何成為目標之一。

委內瑞拉方面也有類似期望，各行各業都希望貿易正常化。2008年雙方貿易額達到72億美元，但隨著邊界關閉，貿易也隨之崩解。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1110829