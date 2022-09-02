阿根廷副總統克莉絲蒂娜．費南德茲今天在住家附近遭行刺未遂，嫌犯持槍近距離朝她頭部扣下板機，疑因卡彈未擊發。事件令人震驚，拉丁美洲各國領袖紛紛表達譴責。

法新社報導，事件發生後，阿根廷總統艾柏托．費南德茲（Alberto Fernandez）向全國發表演說時稱：「克莉絲蒂娜仍健在，因為一個技術上尚未得到確認的原因，儘管扳機已扣動，那支裝了5發子彈的槍並沒有擊發。」

他還表示，這是阿根廷自1983年「重返民主國家以來發生過最嚴重的事件」。

這起事件發生在位於首都布宜諾斯艾利斯高級地段雷科萊塔（Recoleta）的克莉絲蒂娜家門前，當時現場聚集許多支持她的民眾。影片畫面顯示，一名男子拿著一支手槍近距離指向克莉絲蒂娜．費南德茲（Cristina Fernandez de Kirchner）。

英國廣播公司（BBC）報導，這名刺客試圖近距離射擊克莉絲蒂娜的頭部，但他的手槍發生卡彈，隨後他遭到保安人員制服。

阿根廷媒體報導稱，嫌犯是35歲的巴西人蒙蒂爾（Fernando Montiel），他使的是一把阿根廷製0.32口徑Bersa手槍。

一位未透露姓名的克莉絲蒂娜支持者告訴法新社：「我看到一隻手臂拿著一把槍，從我身後越過我肩膀舉過來。在我四周都是人的情況下，他遭到制服。」

阿根廷安全部長阿尼巴爾．費南德茲（Anibal Fernandez）表示，一名嫌犯已於今晚被捕，但調查人員仍需檢查犯罪現場和事發周圍情況。

費南德茲總統宣布明天全國休假一天，讓民眾能「表達自己捍衛民主生活，以及聲援我們的副總統」。

與死神擦肩而過的克莉絲蒂娜，是已故阿根廷前總統基西納（Nestor Kirchner）的遺孀。基西納2007年卸任，克莉絲蒂娜接著當選阿根廷第一位民選女總統，並於2015年卸任。目前她正面臨貪腐指控，遭檢方求刑12年。

事件發生後，拉丁美洲一些政界知名人士紛紛對現年69歲的克莉絲蒂娜表達支持。

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）是克莉絲蒂娜的堅定盟友，今晚他在推特（Twitter）發文稱：「面對克莉絲蒂娜副總統的生命遭遇攻擊，我們向她表示聲援。我們強烈反對這種意圖破壞手足阿根廷人民和平的行為。偉大的祖國與您同在，同志！」

智利總統柏瑞克（Gabriel Boric）在推特發文支持克莉絲蒂娜和阿根廷人民，他說：「試圖暗殺的行為…應遭到整個南美大陸的否定和譴責。解決之道永遠是思想辯論和對話，而非武器或暴力。」

玻利維亞總統阿爾斯（Luis Arce）也表達對克莉絲蒂娜的支持。

阿根廷國內部分，反對黨「合力改變」（Together for Change）對克莉絲蒂娜遭到的未遂襲擊予以譴責，並呼籲進行全面調查。

曾繼克莉絲蒂娜之後擔任阿根廷總統、現為在野黨派領袖的馬克里（Mauricio Macri）儘管政治立場不同，他也在推特寫道：「我絕不認同克莉絲蒂娜所遭受的攻擊，幸好她沒有受傷。」「這種非常嚴重的行為，有必要由檢察官和安全部隊立即進行深入調查。」

現正進行激烈總統選戰的巴西工黨籍前總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva），則抨擊襲擊克莉絲蒂娜的人，是個「不知如何尊重差異和多樣性的法西斯罪犯」。