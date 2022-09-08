總統府提供

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副總統賴清德今天接見「法國參議院歐洲事務委員會副主席貝勒發訪團」表示，法國國會不到一年時間第4度組團來訪，這是前所未有的，特別是在中國軍演之後、更具意義。貝勒發則表示，此行除探討半導體問題外，也要表達對於臺灣的支持，法國很重視臺海局勢的穩定，未來也會繼續支持臺灣。

賴清德今天接見「法國參議院歐洲事務委員會副主席貝勒發訪問團」表示，繼去年10月法國參議院友台小組主席李察率團訪臺以來，短短不到一年的時間，法國國會第4度組團來訪，這是前所未有的，特別是訪團此次前來，是在中國軍演之後、臺海局勢仍然緊張的時候，更具意義。

他認為，這不僅代表法國對民主臺灣的支持，也向國際社會傳達一個重要的訊息，就是熱愛民主、自由、重視人權的國家，必須要團結合作，才有辦法阻止極權主義的擴張。

賴清德指出，去年5月法國參議院以304票一致支持臺灣參與國際組織，同年11月，法國國民議會也以壓倒性票數通過支持臺灣參與國際組織。今年，法國外交部也於8月5日發布聲明，反對中國以美國眾議院議長裴洛西的訪臺為藉口，企圖挑起兩岸緊張關係，也反對中國企圖改變現狀，並要求中國遵守國際秩序。

法國外交部長柯羅娜更親自致電給日本外務大臣林芳正，傳達維護臺海和平穩定的決心。此外，包括法國在內的「七大工業國集團」外長聯合聲明中，也傳達反對中國破壞兩岸和平現狀。

賴清德認為，這些法國對印太和平穩定的聲明與主張，對整個趨勢的穩定有很大的幫助，我們除了要表達感謝之意，也期盼法國國會與政府能持續關注印太區域的和平與安全。

他提到，兩岸穩定與印太和平是蔡總統領導國家的目標，蔡總統秉持和平、對等、民主、對話等4個原則，處理兩岸關係；當臺灣受到中國打壓的時候，我們不會挫折，也不會走回對抗的老路；當我們得到國際社會支持的時候，也不會躁進。「事實上，民主、和平是普世價值，希望大家一起來努力」。

賴清德強調，臺法之間的經貿、科技、文化、教育等方面都有越來越密切的合作，在後疫情時代，面對地緣政治變化、產業鏈重組的時刻，世界需要一條新的、值得信賴的產業鏈，臺灣願意扮演積極、正面的角色，與法國政府合作，共同讓新的產業鏈形成，同時也讓世界的經濟持續發展，邁向新的未來。

貝勒發致詞時表示，最近一、兩個月以來，臺海情勢的升溫，也讓他們了解到此次來訪有其重要性。法國身為印太地區的國家之一，除了關注這裡的局勢發展，也以包括連署或致函等各種方式，支持臺灣的國際參與。

他提到，訪團此行來訪，除了探討半導體的問題外，也要表達法國對於臺灣，還有臺灣的民主等普世價值的支持，因為法國也共享這些普世價值。他強調，法國很重視臺海局勢的穩定，未來也會繼續支持臺灣。

訪團成員尚包括參議院法制委員會副主席馬克、文教暨通訊委員會樂維及社會委員會德維莎等3位國會議員，以及法國在臺協會代理主任陸明莉等人，由駐法國大使吳志中及外交部主任秘書徐儷文陪同，赴總統府拜會賴清德。