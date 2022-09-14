法國財政部長勒梅爾(Bruno Le Maire)周二表示，法國政府正在下調2023年經濟成長預測，但是認為沒有必要修改預算赤字目標。
勒梅爾對媒體表示，預計法國經濟成長率，將從今年的2.5%降到明年的1%，明年成長將低於之前的1.4%預測。
法國的經濟前景雖然黯淡，但是表現仍優於德國。兩家經濟機構在上周都預測德國明年經濟將出現萎縮。
勒梅爾說，「我們正維持了一個正數的經濟成長預測，但我們也正調整此一預測，以反映國際形勢的現實、能源市場的吃緊局面，以及我們貿易夥伴的困難」。
儘管前景黯淡，但是財長認為，放棄削減預算赤字的作法是不可行的；目前仍預計政府預算赤字占GDP的比例，要從現在的5%降到2027年的3%。
法國政府也堅持明年赤字占GDP 5%的計畫，主要是歸功於較高的企業稅收入。
勒梅爾還說，希望國會議員能夠提出控制法國政府開支的計畫。法國政府的開支一直是工業化國家最高者。他並預計通膨率將從今年的5.3%降到明年的4.2%。
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