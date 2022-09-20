今年以來受通膨擔憂、聯準會緊縮政策及美股重挫等影響，台股下修約20%。為了解目前台灣投資人信心程度，路博邁投信進行投資調查，結果顯示超過半數投資人認為今年台股已走出谷底。

「路博邁全民大調查–猜猜台股底部在哪裡？」，調查日期為今年8月29日至9月2日，針對五百多位台灣投資人進行線上調查。根據調查結果發現，將近6成的投資人認為今年台股底部已過，不至於跌破今年7月中的低點13928點，而有約3成投資人認為台股可能進一步下探，但會守住12682點關卡。路博邁投信總經理陳正芳指出，透過這次調查可以發現多數投資人仍樂觀看待台股前景。

陳正芳表示，要迎接未來台股反彈行情，具備成長性的投資題材如5G，仍是相對能掌握機會的主題之一。全球5G網路部署及應用發展持續加速進行，而台灣企業在過去30多年來累積深厚的半導體及資通訊實力，目前全球5G核心零組件多由台廠提供，能受惠5G長期需求，相對整體台股，台灣5G企業享有相對較高的成長潛力。

此外，2050年淨零碳排成全球共識，在各國推動低碳能源的趨勢下，亦為5G市場帶來許多值得期待的新發展。台灣5G企業因擁有先進技術與獨有優勢，在降低碳排放與增加綠能效率扮演關鍵角色，讓投資動能持續爆發。

首先，為因應綠天鵝風險，目前全球以再生能源應用、石化燃料減量、無碳排車商品化及使用為發展重點。路博邁投信指出，第三類半導體因其耐高溫、傳導快的特性更適合用於電動車與5G等應用場域。半導體產業本是台灣強項，台廠產品良率優，進而創造更高的生產效率，並透過產業鏈整合，搶進全球第三類半導體的寶貴商機。

第二，受惠疫情及人力成本持續上漲，各大商場、賣場及藥房加速導入電子標籤，帶動電子紙應用商機。2021年全球電子標籤市場規模為8億美元，預估5年內將成長2.5倍至20億美元。舉例來說，美國阿拉斯加航空已宣布推出電子紙行李標籤，預計未來幾年將進入快速成長期。路博邁投信表示，台灣廠商在全球電子紙顯示技術具領導地位，在無紙化成必然趨勢下，全球客戶端需求料將大幅成長。

除此之外，5G也將為大規模IoT(物聯網)傳感器部署奠定基礎，進一步運用於智慧大樓與能源管理。例如，紐約帝國大廈已使用5G技術來監測大樓能源使用情況，並優化能源利用。這些應用都有賴於IC設計，而台廠除採用製程技術較先進、成本較佳外，亦具備客戶優勢，可望成為主要受惠族群。