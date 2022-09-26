台股26日重挫340.19點，失守13,800點，創21個月新低，國內半導體類股重摔，但台灣半導體ETF投資人卻勇敢加碼！根據集保統計至2022年9月23日，國內四檔半導體ETF受益人數達24.9萬人，逼近25萬人大關；從8月26日統計以來，國內四檔半導體ETF受益人數，已連續五周出現正成長，新增受益人數達2,045人，包括10月即將首次除息的新光臺灣半導體30 ETF（00904），近四周來投資人買氣也持續升溫，受益人數連續四周出現正成長。

新光臺灣半導體30（00904）ETF基金經理人王韻茹表示，半導體類股的股價及本益比，目前均出現不小的修正，台灣半導體產業這波庫存調整下來，各次產業景氣分明、各家業績強弱有差，唯上游晶圓代工景氣強，基本面有撐，IC設計、半導體封測營運表現不弱，預估本次半導體景氣周期調整後，車用半導體，未來具強勁成長需求，市場的爆發潛力更大，台廠供應鏈商機有望大增，台灣更成為全球半導體投資的首選之地。

王韻茹認為，目前國內半導體ETF均出現大幅回檔，但半導體是兼具成長＋週期的產業，預估本次半導體景氣周期調整後，臺灣半導體 ETF的投資價值已然浮現，王韻茹看好半導體成長趨勢續旺，短中期來看，分別有物聯網、AI運算、電動車/自駕車、車聯網、元宇宙等成長題材，長線更看好第三代/第四代的半導體技術革命推進下，所帶來的產業新商機題材，尤其是車用半導體市場。

王韻茹強調，根據麥肯錫2022年4月發表報告指出，全球車用半導體市場未來具備高度成長性，車用晶片市場規模將從2021年的420億美元，到2030年成長至1,250億美元，年複合成長率將高達13％，相關車用商機包括電力控制、環境感知、車聯網、座艙影音、整合中控等系統，以及功率半導體、資通訊模組、AI晶片等需求，將大力驅動車用半導體產業成長。

王韻茹建議，在科技產業持續轉型升級的強勁驅動下，供需持續失衡的全球半導體產業，不少次產業的未來景氣仍持續呈現欣欣向榮，有望驅動台灣半導體市場前景暢旺，建議投資人可趁ETF股價見低後，分批進場布局，或定期定額方式持有，更能有效降低投資成本，若長期存股下來，亦可累積較低成本的季配息資產，對於想掌握股息與股價雙重成長的投資人，半導體ETF具長線趨勢保護，現階段股價探低後，更深具投資潛力。