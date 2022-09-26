神之手現身也擋不住，台股收盤指數創22個月新低！近期全球股市「跌」勢當道，即使有國安基金也無力回天。

上週五美國道瓊工業指數失守3萬點關卡，創下今年新低，預告今天的亞股及台股難逃悲情走勢，繼上週五失守國安基金進場防線，今天台股在台積電(2330)、聯電(2303)、高價IC設計股信驊(5274)、力旺(3529)、世芯-KY(3661)同步收低，合晶(6182)跌停作收，航運股長榮(2603)、萬海(2615)及陽明(2609)連袂探底，加上中小型股補跌重挫，台驊投控(2636)、弘塑(3131)、逸達(6576)、威盛(2388)、精測(6510)、北極星藥業-KY(6550)、業強(6124)、佰研(3205)、點序(6485)等跌停作收，台股指數宛如自由落體般，自開盤失守14000點後一路下探，13900點、13800點都沒守住，即使收盤前護盤神手現身拉抬台積電等權值股，最後還是不敵賣壓，讓空軍大獲全勝，失守13800點，創下2020年11月30日以來新低，終場加權股價指數約13778.19點，大跌340.19點，成交量約2178.13億元；OTC指數為176.87點，下跌7.87點，成交量630.54億元。

今天收盤上市各類股以百貨類股表現最佳，上漲0.13%，其次是食品類股及網通類股，均下跌0.4%，表現較差者為航運類股、生醫類股及光電類股，其中航運類股下跌6.15%，生醫類股下跌4.62%，光電類股下跌4.1%；上櫃部分，表現最佳為營建類股、下跌1.32%，表現最差為半導體類股、下跌5.99%。

就技術面來看，受到上週五美股重挫，道瓊工業指數失守3萬點關卡拖累，今天台股指數開低走低，終場大跌340.19點，以13778.19點作收，創下22個月新低；上週台股指數下跌443點，週線連五根黑K，目前台股日技術指標續弱，沿短期均線走空，且櫃買指數出現補跌，長黑破季線支撐，中期均線空頭排列，週、月指標續跌，短、中、長期均線呈空頭排列，月線及季線仍下彎，上檔套牢壓力沉重，且台幣趨貶，外資賣超，指數仍有持續下跌的風險。

復華中小精選基金經理人沈萬鈞表示，因美國聯準會在升息3碼後的貨幣政策態度仍較預期鷹派，美國公債殖利率持續攀高，引發市場對經濟前景的擔憂，使全球股債匯市波動度大增。由於指標市場美股上週再度出現較明顯跌勢，也將影響外資對台股等新興亞股的持股信心，預估在恐慌情緒升溫、不確性因素干擾下，台股近期將處於弱勢整理格局，若要逢低佈局建議避開需要調整庫存的中上游電子族群，並配置基期相對較低且獲利較為穩定的傳產股控制下檔風險。

台新台灣中小基金經理人吳繼先表示，Fed 9月持續升息3碼，停止升息的預期恐將延後到2023年5月，高利率將維持更長一段時間，造成近期全球股市的大幅修正，不過，產業下修以及FED強勢鷹派言論，市場已逐漸有認知，且最悲觀情緒多半已反映在6~7月的急跌之中；另就基本面分析，過往經濟陷入衰退，美國ISM指數要降至45，目前仍有一段距離，往年ISM最高點到最低點的時間約調整21個月，預估2022年底ISM可望落底，經濟可望隨之恢復正常，目前研調機構仍預期2023年經濟維持成長。綜上所述，估計後市隨著籌碼的沈澱及電子消費旺季來臨，台股可望止跌反彈。

在類股操作上，吳繼先指出，可依三大方向選股：一、看好server、HPC、5G、電動車、網通等不受通膨影響消費力的領域；二、今年能維持成長者，如第三季能維持季成長者或修正輕微者，較有機會達成年成長目標，其中，以網通類、IP、ASIC等IC設計相關相對看好；三、基本面受害較輕，但PE嚴重打壓，盤勢止穩時PE有機會回升者。