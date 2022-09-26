國際股市重挫，資金匯出、資金台幣大幅貶值，台灣證券交易所表示，近期因全球升息加速、資金流動、庫存持續調整及地緣政治風險升溫等不確定因素影響，國際股市震盪劇烈，經濟衰退疑慮提高，衝擊投資人信心，帶動台股近期波動擴大。

雖然國際政經情勢不確定因素較多，台灣上市公司營收表現持續亮眼。8月全體上市公司當月營收總計3兆3,506億元，較去年同期成長6.53％，前8月累計營業收入亦較去年同期成長9.54％，且營收成長公司逾6成，上市公司基本面良好，具有高度韌性及活力，加上今年經濟成長率預估仍將溫和成長，顯見台灣經濟基礎穩健。

證交所指出，國內外經濟情勢動盪之際，台股體質相對穩健，投資人切勿過度恐慌，應理性分析相關情勢，選擇長期趨勢看好標的。證交所亦會持續督促確保上市公司能即時公布相關重大訊息，並密切關注國際局勢對市場影響，倘股市發生非理性下跌情事，必要時將配合主管機關政策，採取相關穩定措施。