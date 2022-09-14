裴洛西離台後，中國連續四天軍演，打破許多武嚇規模先例。當解放軍機艦未來常伴台灣左右時，我們如何因應？

8月2日，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）旋風訪台，為日趨緊張的美中與兩岸關係，再刮起一場颶風。在這位美國總統繼位順序排名第二的政要離去後，中國大秀肌肉，四天軍演創下飛彈飛越台灣上空、軍艦闖入24海里等先例，多位專家判斷未來「台海中線默契」不再。

「台海確實面臨新的轉捩點，」前空軍副司令張延廷指出，中國這次的「圍台軍演」，共有四大展現，包括：一、聯合遠距火力打擊實力；二、跨台海中線實力；三、資訊戰實力；四、強大的信心等。值得注意的是，中國首次在台海使用火箭砲，並出動無人機頻繁進出台灣外島領空，這兩項作為，極可能成為未來新常態。

張延廷認為，中國國家主席習近平將「統一台灣」，視為自己的歷史任務。外界普遍預期，習近平將在二十大連任，並對台灣施加更強的壓力，擺在台灣眼前的，是更嚴峻的戰略情勢。另外，台海中線這道防線失守後，台灣將失去戰略縱深，進而失去預警時間，這將對國軍造成莫大壓力。

中國軍演，模擬侵台行動劇本

中華戰略前瞻協會研究員揭仲觀察，解放軍這次軍演，是將部分武力犯台的計畫抽出來實體演練，對台灣的針對性極強。

從不同階段來看，這次中國軍演共有三大主軸：一是「聯合火力突擊作戰」，包括彈道飛彈、遠程火箭射擊；二是「聯合封鎖作戰」，透過機艦限制台灣海空軍的調動，藉此獲取西太平洋的制海、制空權；三是「聯合登島作戰」，包括傷兵後送等演習，就是解放軍假想，未來在台海發生大規模海空戰時，必須面對的大量傷兵治療問題。

揭仲分析，中國在裴洛西訪台後，大動作舉行這樣的軍演，目的有三：首要目的為嚇阻華府，要求華府不要再採取其他被中方視為「一中紅線」的舉動，希望美國停止進一步深化跟台灣的政軍交流。

（圖/ 遠見提供）

第二，中國在為期四天的軍演結束後，仍持續對台灣進行武力展示，軍機、軍艦繼續在台海中線附近活動，代表中國恐將這種武力展示長期化，推翻「中線默契」，以支持自身對台灣海峽法律戰的相關訴求。

因為中國將絕大部分的台灣海峽，視為自身的「經濟海域」，認為在這片海域擁有一定程度的「管轄權」，軍艦在這片海域的巡弋、執法船艦的執法，也就擴及台海中線以東的區域。

從軍演的劃設範圍上，六個演習區中，有三個演習區已劃設到台灣的領海基線內，代表中國不承認台灣有權宣告領空及領海。

至於第三個目的，不妨想得深一點。中國或許想藉由在台灣周邊維持高強度的武力展示，讓區域環境保持在高度緊張的狀態，迫使華府對北京讓步，也就是要美方承諾，限制日後跟台灣的政軍交流。

揭仲猜測，中國發起這樣的台海法律戰，除了反制美國及盟國艦艇常態通過台海外，更反映北京內心的深沉擔憂，「他們擔心美國的作戰艦艇，未來可能會找個理由就停靠台灣軍港，」因此，必須要事先做好法律戰的準備，不承認台灣有領空領海。

台灣少子化，軍事投資刻不容緩

國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲分析，裴洛西訪台，為美中對抗帶來新的化學成分，預期美國對台態度將愈來愈清晰。另外，台海中線目前雖被中國片面認定失效，但是否成真，取決彼此之間的實力。

與1996年的台海危機相比，客觀來看，中國的軍事實力的確大為增加，但台灣也在進步，當時缺乏的飛彈防禦能力、源頭打擊能力，也都一一補足。面對未來變化莫測的戰略環境，台灣在追求和平的前提下，不需過度悲觀，但必須掌握整體趨勢，做出相應的軍事投資，以實力墊高衝突的代價，進而促成和平。

蘇紫雲強調，必須加速評估恢復徵兵舊制，尤其在中國對台威脅劇增的狀況下，台灣人口結構正發生改變，逐漸走低的出生率，無法支持未來募兵制的運行。以一般民主國家的志願役招募率千分之二來算，未來台灣每年只有約6000多人投身軍旅，無法滿足台灣自身防衛的需求。

最後，是大力發展相關不對稱武器（軍事弱國對抗強國所儲備的武器），例如無人機、無人艦等，用相對較低的成本，來應對任何敵對國家的侵擾，進行消耗戰。

灰色行動頻繁，凸顯傳統武器重要

台海中線默契消失，背後代表的意義，是美中台三方對現狀的定義差異日增，使得三方都有改變現狀的誘因。「灰色地帶行動」頻頻上演，連帶讓彼此短兵相接的機率大增，行動又充滿不可預測性，導致未來不論是美中之間，或是兩岸，擦槍走火的機率都將直線飆升。

這意味著，過往中日軍機在東海上空對峙，雙方距離僅30公尺險些對撞的危局，或是美中軍機在南海碰撞的情形，未來都很有可能在台海發生。

國軍近距離監控解放軍艦，阻止對方越雷池一步。但側面觀察，相較解放軍來說，國軍艦艇已明顯老化。（圖/ 遠見提供）

面對未來這種「灰色地帶行動」的襲擾，揭仲認為，台灣必須針對不同區域，例如台海中線跟鄰接區、領海等，做好不同的應變計畫。相關單位也應盤點現行法規，特別是與國軍執行「非戰爭軍事行動」相關的法律依據與執行程序，讓第一線人員在完整的法律授權、明確的行動程序，以及正當執行勤務之下，豁免相關法律與刑事責任。

值得檢討的是，在美國的主導下，台灣預防中國進攻的策略一直捨棄交流對談，而是一味地增加武器採購，試圖拉高中國犯台的成本，但這是否真能達到嚇阻作用？值得商榷。

另外，就算武器不可能完全不採購，台灣對美的武器採購策略上仍有必須檢討之處。美方近來明顯貫徹只讓台灣持有不對稱武器的軍售政策，但從兩岸層出不窮的灰色地帶行動，過分強調不對稱武器系統，只有飛彈、水雷之類的武器，恐怕不如軍艦、軍機等傳統武器來得重要。

「我們總不能對越過中線的共艦發射飛彈吧？」揭仲說，從華府的角度來看，美國也不希望台灣只有射飛彈與不射飛彈兩個選項，這對華府也不是好事。因此，針對新情勢，台美之間的軍售政策，都需要全盤調整。

本文作者：林仕祥

（本文摘自《遠見雜誌9月號435期》）