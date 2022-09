(綜合報導)沒有任何國家政府官位,卻能夠靠一隻手在全球呼風喚雨的魯伯特·默多克(Rupert Murdoch)是誰?這位權利大到堪稱全球幕後導演的默多克大皇帝,電話可直通許多國家元首與意見領袖,但對於多數台灣民眾而言卻是陌生的。然而,建立正確的媒體識讀能力卻是網路時代每一個人必備的能力。

默多克用了60年時間建立起一個超級巨大「傳媒帝國」,他靠著商人重利、唯利是圖的各種經營手段,透過不斷「重組」併吞與收購,將其父親1902年創建的一家小媒體,發展至今已是呼風喚雨,隨時能夠左右政經情勢的跨國傳媒集團,默多克跨國傳媒巨大到他若說黑,幾乎沒人敢說白的地步,傳播理論中的沈默螺旋每天都在發生。

細數默多克全球檯面上的媒體,他在美國擁有2家新聞報紙、20多家雜誌、電視台、20世紀福克斯電影公司,以及哈潑和羅公司等。在英國擁有5家新聞報紙、數家雜誌和衛星電視網絡。在澳洲擁有100多家紙質出版品與媒體,一家亞洲主要報紙。此外,他還間接擁有英國著名的《金融時報》和《經濟學家》股票。至於檯面下是否還有未公開私下操作的傳媒不得而知,但西瓜偎大邊效應下,即使未收為其旗下集團一員,人性向大靠攏的心態下,外圍媒體亦不敢公然與其唱反調。

透過傳媒集團左右輿論議題的力量,讓默多克所擁有的傳媒事業嚐到巨大權利與利益果食,間接成為全球大富豪。更重要的是,他對中國這片大好江山長期覬覦已久,不斷透過各種直接間接手段想進入中國傳媒領域,希望將澳洲、美國、英國那套跨國聯手、串連輿論主導政經發展的經營模式在中國複製,但中國並非沈睡的巨龍,北京早已瞪大眼睛看穿默多克那套把戲,讓愛而不得的默多克即使繞許多彎路,旁敲側擊之後,最後仍然鎩羽而歸,這是否正是造成默多克主導媒體輿論中,對華的酸葡萄心態之根源呢?全球各大媒體應關注此一議題,有機會是否該好好採訪一下默多克?

看好中國大陸軟實力與硬功夫發展前景,但苦無機會參與,那得不到就毀了它?在全球反華輿論事件中,默多克頻頻出手,運用旗下媒體串連主導議題,殺人不用刀刀未沾血,便已能呼風喚雨帶風向,權謀背後更大的權利轉移看來只是遲早的事。

跨國傳媒帝國對中國失真的報導,部分西方媒體人有不同的看法。8月中旬,「今日俄羅斯電視台(RT)美國主持人Caleb Maupin發起網絡研討會“默多克新聞集團關於中國的謊言”(Murdoch Media Lies About China),幾位來自美國的學者、媒體人討論有關默多克傳媒帝國涉華新聞的「雙標」。8月19日,RT官方網站以《這個媒體帝國在美中媒體戰中引領反華浪潮》為題,(This media empire leads the charge in the US-China propaganda war),(https://www.rt.com/news/561095-rupert-murdoch-propaganda-war/ )勸告西方讀者在閱讀時要三思。

在澳洲,默多克掌握巨大的媒體權力,他手上有澳洲近70%的出版品與紙質媒體。在各種跟中國有關的議題裡很難看到客觀報道,對華一面倒的失真新聞,很難不讓人猜想背後更大的政治算計是什麼?積極打壓中國的當下,旁觀者已從中嗅出只有國與國的競爭,才能延伸出既得利益者的擔憂與期望。今日中國已不是二十年前貧窮落後的中國,士別三日刮目相待,今日中國已強大到可以跟英美三分天下,人們是否該推敲是誰在害怕中國強大?害怕改變這既有巨大的權利與利益分配模式?

具有媒體素養與識讀能力的專業新聞媒體都明白,處理有爭議事件報導的重要原則 ,新聞媒體應給議題正反雙方公平、相同的機會報導,使正反意見都得以傳播出去,供大眾自我判斷。中國目前為全球第二大經濟體,2021年(不含港澳)國內生產總值GDP為114.3萬億人民幣,折合17.7萬億美元,僅次於美國名列世界第二,人均GDP為12551美元,超過世界平均水平,接近高收入經濟體門檻。

根據中國國家統計局公布歷年GDP數據,中國大陸自1976年之後再未出現GDP下降;但1989、1990兩年由於六四事件西方國家對華實施全面禁運,GDP增速低於5%;2020年受新冠肺炎疫情影響,GDP增速亦在5%以下。但相較於全世界各重要國家大幅衰退,中國的表現仍算得上是資優生。且由於中國經濟增長模式的轉變,GDP增速持續處於5%以下只是一時間問題。總體來看,自2012年習近平出任總書記主政後,中國經濟轉入中高速增長,增速雖開始放緩,但積極建交通網絡,推出一帶一路的大亞洲、大中國計畫,並透過扶貧等政策帶領民眾追求均富,中國在發展的道路上,相較於西方國家反而更穩健,且受阻與失控風險最低。

綜觀當今世界局勢,當自己國家人民失業率不斷攀升,GDP負成長拉緊褲帶時,誰還有餘力去管他人瓦上霜?除非這個緊追其後國家的表現與他的強大,已威脅到老大哥的權利與利益結構。不是只有戰爭會改變政經局勢,全球性疫情、經濟制裁與有計劃的跨國輿論風向,同樣會改變世界的政經排序,排名第二大的中國到底阻礙了誰的發展?是誰意圖透過跨國媒體輿論攻勢,打擊對手,守住自己的地位?

從清朝時期中國礙於維護和平,對西方國家隱忍與割地賠款開始,西方國家長期對中國輕看小看,看衰華人實力的習慣早已不是一朝一夕。除了想吃又吃不到的酸葡萄心態,或許他們正在營造一個師出有名的理由,全面打擊中國,待輿論成熟,中國友邦崩分離析,背後推手便能名正言順坐收漁翁之利,殺雞焉用牛刀,這就是媒體輿論最可怕的地方。總之不論面對的這個跨國媒體多麼巨大,任何國家或世界人民,應避免被操弄誤導,陷自己國家於萬劫之地,清明完善的媒體識讀能力真的很重要,而更重要的是不要輕信捏造不實的假新聞。