台灣民眾黨立院黨團立委蔡壁如（右）、黨團主任暨宜蘭縣長參選人陳琬惠（左）、總召邱臣遠26日召開「國家機器追殺高虹安，一條龍抹黑大公開」記者會。（劉宗龍攝）

民眾黨新竹市長參選人日前因為談及學歷問題引起爭議，今天（26日）民眾黨團召開記者會，批評民進黨應針對散布假消息道歉撤文，並要求綠營網軍側翼停止攻擊高虹安，別讓立法院成為民進黨政治鬥爭的工具。

蔡壁如首先提及，今年3、4月就曾揭露，鏡電視與鏡週刊人員大幅重疊、編播系統採購流程疏失、資金左手放右手、五鬼搬運洗錢及掏空公司資產，吹哨者將證據、資金明細鉅細靡遺給自己，同時給了時代力量和國民黨團，NCC也收到相同的資料。

蔡壁如指出，自今年初通過《鏡電視》執照審查開始，一直到近期讓《鏡電視》新聞台上架取代TVBS移頻，這一切宛如寫好的劇本如期演出，為的就是打造民進黨「媒體綠化工程」。

蔡壁如認為，這是繼關中天、綠化公廣集團成為民進黨「國家側翼隊」之後，民進黨控制媒體、對人民洗腦的進一步「媒體綠化工程」，再加上數發部、數位中介法，恐箝制人民網路言論自由，台灣還是民主國家嗎？為捍衛言論自由、媒體獨立，呼籲大家站出來向「綠色恐怖」說不。

立委邱臣遠指出，上週民進黨團行文資策會，要求提供高虹安委員任職期間參與的所有計畫、申請出國次數等資料，並要求在3天內函覆，民進黨團此舉令人錯愕，為了打選戰傾全黨之力，民進黨府黨一體，搭配媒體與側翼一條龍，用國家機器追殺個人、追殺在野黨，白布也要染到黑，這種行為是民主之恥，民進黨團直接向資策會索資非常不恰當。

邱臣遠表示，由柯建銘總召親自壓陣，給予資策會強大壓力，鉅細靡遺針對個別立委資料提出索資，而不是就科專計畫與報告、整體人事、過去預算等提出索資，反觀在野黨過去因問政及監督需要，索取政府標案、採購、會議記錄等屬於可提供的資料，卻不如這般順利及有效率。

邱臣遠指出，民進黨想做什麼就做什麼，在野黨對疫苗等重大問題的索資，卻經常遇到困難，立法院不該淪為民進黨打擊政敵的工具，資策會也早已說明高虹安委員的博士論文並沒有侵權，柯建銘總召就該適可而止，民進黨也不要再敗壞台灣政治文化了。

民眾黨團表示，基於資訊揭露公平原則，針對民進黨團發函給資策會及經濟部索資，民眾黨團上周五（9月23日）也請經濟部提供相同資料給民眾黨團，以便釐清事實真相，呼籲民進黨放下權力傲慢，終結綠色恐怖，停止散布假消息抹黑高虹安，也別再把立法院當成政治鬥爭的工具。