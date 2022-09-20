中國代表當地時間19日在人權理事會第51屆會議與民主公平國際秩序問題獨立專家對話會上發言，呼籲各國應以對話取代對抗，以協商取代脅迫，以結伴取代結盟，以共贏取代零和。落實全球安全倡議，踐行真正的多邊主義。

中國代表表示，多邊主義是現行國際體系和國際秩序的核心理念，是維護和平、促進發展的有效路徑。國際社會要維護和踐行真正的多邊主義，共同反對霸權主義和集團政治，共同反對單邊制裁和「長臂管轄」。美國等一些西方國家出於政治目的，編造散佈針對別國的虛假資訊，打著人權幌子肆意干涉別國內政，濫施單邊強制措施，嚴重違背《聯合國憲章》宗旨和原則，嚴重破壞多邊主義和國際規則。國際社會應共同抵制這一做法，抵制將人權問題政治化、工具化的趨勢。

中國代表表示，中方提出全球安全倡議，為彌補和平赤字、破解全球安全困境指明了方法路徑，是中國向世界提供的安全公共產品。各國應以對話取代對抗，以協商取代脅迫，以結伴取代結盟，以共贏取代零和，把安全不分割原則落到實處，重視彼此合理的安全關切，推動構建均衡、有效、可持續的安全架構。中國願同世界各國一道，秉持和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，踐行真正的多邊主義，落實好全球安全倡議，推動構建人類命運共同體。