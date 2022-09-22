吳宗憲女兒吳姍儒（Sandy）與室內設計師王陽開愛情長跑5年，於今年年初完婚，兩人平時低調地度過新婚生活，而在昨(21)日吳姍儒突然公布懷孕喜訊，並分享與老公的合照以及超音波照片，許多藝人都在下方留言祝福她，藝人黃子佼則在臉書PO出上月與吳姍儒的對話截圖，其實那時就有了端倪，恍然大悟笑稱：「難怪！不承認也不否認」。

吳姍儒21日晚間在IG宣布懷孕，她喜悅地寫下：「一半計畫，一半驚喜之中，我們懷裡藏著需要時間適應和培養的新生，王先生和我小心翼翼地孵著，一個寶寶」，即將升格當媽的吳姍儒表示：「接下來，一切盡力而為，也量力而為，願全世界的嬰孩都健康幸福，祝全世界的父母都滿有智慧。生命，是可以很美好的」，並曬出與老公的合照，及超音波動態影片。

對此，黃子佼在臉書發文恭喜吳珊儒懷孕的好消息，並且透露8月才與吳姍儒聯繫，有提到小寶寶的事情，可以看到兩人的對話截圖顯示，吳姍儒說：「祝你們家超萌超漂亮的星二代，玉米妹妹健康平安」，黃子佼則回「你們倆基因好趕快來一個」，不過吳姍儒並未對此事回應。

黃子佼得知喜訊後，直呼「難怪！八月我有事相求，就停留在這一句，她不方便說什麼，不承認也不否認」，如今恍然大悟。貼文一出，眾人開玩笑道：「原來是佼佼催生來的」，引起熱烈討論，大家也紛紛留言恭喜。