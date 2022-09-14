「從我開始學球後，我發現金融界的財富管理與高爾夫的球場管理，兩者間有不少異曲同工之處：兩者都很注重細節；高爾夫比賽的球場管理有許多細膩之處，包括草種、草紋、風向、坡度都要留意；財富管理則必須為客戶量身打造產品組合。兩者都要審視自身的挑件，並把自己的優點極大化。」對高爾夫運動情有獨鍾的法國巴黎銀行(以下簡稱法巴)財富管理執行總監謝淑琴如是觀察表示。在她的全力促成下，法國巴黎銀行首度跨足高爾夫賽事贊助，六年來並繳出亮眼的成績單。

運動迷都熟知法巴 (BNP Paribas)是網球大滿貫賽法國公開賽長期的贊助商，但鮮少人知道法國巴黎銀行財富管理TLPGA傳承賽，是這家全球排名前五的銀行集團，第一次跨足高爾夫賽事贊助。

其中的機緣就是擁有20年小白球球齡的謝淑琴，當年的啟蒙老師就是現任TLPGA理事長劉依貞。由於高爾夫運動與高資產客戶彼此間有著極為自然的連結，加上台灣高爾夫運動風氣相對普遍，劉理事長又有意讓高爾夫向下扎根，這跟「法國巴黎銀行一向追求的傳承精神不謀而合」，因此熱愛小白球的謝淑琴積極向總公司爭取預算，六年前終於如願催生出這場別具意義的比賽。

法國巴黎銀行財富管理執行總監謝淑琴(左)與冠軍選手林怡潓合影留念。(圖/ 主辦單位提供)

謝淑琴認為傳承賽六年來，最重要的理念一方面是安排職業選手與業餘小將同組比賽，讓小將可以觀摩職業老師的球技與風範以收傳承之效，另一方面也是提供選手一個可以發揮的舞台。「這一點很重要，我覺得對的事情，就是要持續做下去！TLPGA在提供選手實際協助上一直多有著墨，但她們同時也需要企業界共襄盛舉。選手需要比賽才能發揮努力的成果，而比賽結果也是她們最佳的回饋。」

謝總監認為高爾夫是個非常值得推廣的運動，她為了讓同事們體會小白球的奧妙與迷人之處，同時也讓大家學習高爾夫的禮儀與文化，決定在自己的公司成立高爾夫球隊，每兩個月會固定舉辦球賽，「我覺得這對銀行從業人員也是相當好的培訓。」事實上今天的第二回合決賽，謝淑琴更穿上搶眼的公司球隊球衣亮相。

今年是法巴連續三年在新冠疫情影響下贊助這場賽事，謝淑琴透露今年由於全球經濟面臨通膨與下修的壓力，再加上地緣政治不穩定的干擾因素驟升，銀行業在經營上面對的挑戰更大，「所幸法巴是個追求穩健的銀行；市場好的時候，我們能夠把握機會；市場不好時，我們會提早預作準備。台灣分公司的表現更是出色，因此總公司也相當支持我，讓我們可以持續贊助這場比賽。」

談到高爾夫就渾身帶勁的謝淑琴表示：「看到職業選手與業餘選手們能夠在這個我們打造的舞台上一路成長茁壯、取得更好的表現，對我們來說就是最好的回饋！」