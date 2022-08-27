傑克森霍爾全球央行年會放鷹，美股道瓊重挫愈千點，美元指數8/26維持在偏高點的108.84，主要非美貨幣當中，歐元、英鎊腳很軟，日圓雖然弱勢、卻仍力撐在137.66，令市場驚訝的是，近周每每美元兌日圓過貶到135就出現多倉，買方看好日圓後續第四季回頭的潛在力道。

法國巴黎銀行財富管理投資團隊指出，隨著美國聯準會積極升息，較高的避險成本促使日本壽險公司降低美元計價投資的避險比率，帶給美元兌日圓偏強。同時，能源價格上漲及日本以美元支付進口費用的需求增加，導致日本貿易平衡持續惡化，持續為日圓帶來貶值壓力。

由於美元兌日圓短期內可能存在上行壓力，因此法國巴黎銀行財富管理對美元兌日圓的3個月目標為140。

日本的實質GDP在2022年第二季年成長2.2％，其中內需占整體成長的3.8％，淨出口則貢獻0.2％，反映日本國內需求強勁反彈及出口穩健，庫存下降則拖累整體成長1.8％。法國巴黎銀行財富管理預計，2022年第三季的實質GDP年成長將放緩1.0％，主因從7月初開始，新冠疫情升溫使感染人數激增，使大眾對旅行和大型社交聚會抱持謹慎態度。

儘管全球需求疲軟，法國巴黎銀行財富管理仍認為日本的經濟復甦具有支撐力。即使日本在2022年第二季穩健成長後，私人消費水平仍未恢復至疫情前的水平。由於持續的供應鏈瓶頸，製造商尚未滿足大量缺貨訂單。因此，今年稍晚疫情消退後，日本政府可望採取進一步措施以實現疫情平衡，預期這些措施將增進家庭和企業的信心，進而增加疫情以來一直受到控制的消費和資本支出。

法國巴黎銀行財富管理預計，今年底前日本的通膨率將高於2％。在工資成長維持低迷的情況下，2023年下半年將回落至1％以下。

法國巴黎銀行財富管理預判，黑田東彥於2023年春季結束任期內，日本央行不會升息，但央行新領導層將把短期政策利率從-0.1％上調至0，以結束長期以來的負利率政策，並將10年期日本公債殖利率目標從 2023 年第四季的0上調至0.25％，以遏制長期寬鬆的副作用。儘管風險有提前調整可能，但法國巴黎銀行財富管理預計，日本最早不會在今年秋季之前採取行動。

根據法國巴黎銀行財富管理的公允價值模型，與中期公允價值112 相比，目前日圓非常便宜。這種結構性低估顯示日圓將在中期上漲。因此，法國巴黎銀行財富管理預測美元兌日圓將在12個月內回到130。