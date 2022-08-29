臺灣理財顧問認證協會於8月26日舉辦2022年CFP/AFP授證典禮，華南銀行育才有成再傳捷報，為專業經營團隊增添榮耀。

華南銀行為彰顯財富管理品牌優質形象，提升員工專業知能，每年開辦「國際認證理財規劃顧問」(Certified Financial Planner，簡稱CFP)課程專班，遴選合適員工參與專業進修，積極爭取證照榮譽。

目前全行取得CFP證照共163人，為公股銀行中取得CFP證照人數排名第一。

另，因應台灣少子化、高齡化社會帶來的退休理財規劃需求，華南銀行亦自2020年辦理「退休理財顧問」(Retirement Financial Advisor,簡稱RFA)認證教育訓練專班，為首家導入RFA的公股銀行，並已有逾400位員工取得RFA證照。

華南銀行深耕財富管理業務，擁有逾600位具高階金融專業證照的理財專家團隊，可為客戶提供專屬的理財及退休規劃專業建議。

華南銀行2018、2021年均獲得今周刊財富管理銀行暨證券評鑑「最佳信任獎」及2021年獲財訊財富管理大獎「最佳客戶推薦獎」殊榮，此份榮耀是對於華南銀行百年招牌專業口碑與財富管理業務團隊的肯定。

未來華南銀行將持續秉持著「信賴、熱忱、創新」的經營理念穩步向前，藉由理財規劃專業團隊，提供優質可信賴的金融服務，協助客戶完成人生各階段的財富管理規劃，讓客戶享有美滿人生。