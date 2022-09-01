國民黨新竹市長參選人林耕仁1日持續勤走基層，並於重陽前夕訪視長輩，林耕仁也公布首波競總名單，由前新竹市長林政則、童勝男分別擔任競總榮譽主委及名譽主委，議長許修睿任競總主委，總幹事則由曾任新竹縣市黨部主委的謝柏意出任，盼組成以「市政經驗」為基礎的競選團隊。

林耕仁1日副議長余邦彥、議員候選人張文興來到東區親仁里徒步行走拜票，也訪視94歲杜倪查某奶奶以及94歲徐潤爵爺爺，致贈水果禮盒並祝福長者平安健康。

林耕仁昨甫完成登記，代表選舉正式起跑，他說這段時間不斷與學者專家以及前市府團隊請益，希望建立以「市政經驗」為基礎的競選團隊，展現新竹人務實的態度。

除了上述競總人事之外，林耕仁也邀請瑞昱半導體原始股東陳進興擔任顧問團團長，發言人群的召集人則由議會黨團總召陳治雄擔任。

林耕仁盼透過前市府團隊豐富的選戰經驗，從點、線、面，串連地方事務及各方面市政推動的人才，展現優質專業的治理陣容，接下來也會陸續公布其他競總幹部，並全力投入選戰。

至於竹市又再發生槍擊案，林耕仁說，前不久才有人在關新社區開槍，日前又在南寮發生槍擊案，這讓新竹市民人心惶惶，擔心治安變差，他呼籲市府及警政單位，必須注重治安問題，要讓市民安心生活，免於恐懼。