JF-17「雷電」戰機（Joint Fighter-17 Thunder），也就是解放軍所謂的「梟龍」戰機

在印度和阿根廷外長會面後，新德里26日在聯合記者會中坦承，阿根廷對「光輝」輕型戰機（Tejas LCA）感興趣。印度外交部長蘇杰生（S. Jaishankar）應阿根廷外長卡費洛（Santiago Cafiero）之邀，從25—26日訪問阿國兩天。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）28日報導，雙方主持了聯合委員會會議（JCM），以檢討印度和阿根廷在國防，核能和太空等各領域正進行的合作。

然而，就在印度說，阿根廷對「光輝」感興趣之際，阿根廷武裝部隊參謀長聯席會議主席帕雷奧（Juan Martin Paleo）正在參觀打造第3批次JF-17「雷電」戰機（Joint Fighter-17 Thunder），也就是解放軍所謂「梟龍」戰機的巴基斯坦航空工業綜合（Pakistan Aeronautical Complex，PAC）公司。

這是帕雷奧繼6月之後，第二次正式訪問巴基斯坦。此外，阿根廷空軍也出動其他代表團赴巴基斯坦評估JF-17戰機。原本阿根廷空軍考慮以色列「幼獅」（Kfir）戰機、美國F-16、俄羅斯米格（MiG）-35，印度「光輝」和中國與巴基斯坦聯手打造的JF-17戰機。

第3批次JF-17「雷電」戰機

然而，阿根廷軍方人員在數度訪問中國和巴基斯坦，特別評估JF-17後，它可能仍在搶單大戰中領先。此外，阿根廷政府在2022會計年度國家預算提案中明確提及第3批次JF-17，並要求撥款6.64億美元（近200億台幣），以採購 12 架戰機。而這強烈顯示，阿根廷空軍已挑選了JF-17。

可是話說回來，阿根廷在和印度發布的最新官方聯合聲明中坦承，對「光輝」仍感興趣則顯示，它或許還有希望。