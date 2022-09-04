俄羅斯駐中國大使德尼索夫（Andrey Denisov）今（4）日向俄羅斯衛星通訊社證實，在工作9年後，他將很快卸任駐北京大使一職。大陸外長王毅此前會見德尼索夫時才稱讚他是中國人民的好朋友、老朋友，也是真朋友。

俄羅斯衛星通訊社引述德尼索夫的話：「是的，確實是這樣，我將很快離職，正如中國外交部和其他國家駐北京的外交使團已經通報的那樣。」他說，「前後在中國工作近20年，目睹了中國各方面取得的巨大成就，相信未來中國將會取得新的更大成就。」

據報導，德尼索夫已被俄國薩拉托夫州（Saratov）代理州長提名為聯邦委員會議員候選人。

德尼索夫是俄羅斯著名的職業外交官，從2003年開始擔任特命全權大使。他自1992年以來一直從事外交工作，在其30年職業生涯中擔任過各種重要職務，包括俄羅斯外交部中央辦公室和派駐國外。

2013年4月，德尼索夫被任命為俄羅斯聯邦駐華特命全權大使，此後他一直領導俄羅斯駐北京大使館。

王毅2日會見德尼索夫時稱讚他是中國人民的好朋友、老朋友，也是真朋友，出使中國近十年來，為促進中俄各領域合作、增進兩國人民友誼和互信做了大量卓有成效工作。當天兩人手挽著手合影，而非疫情期間的碰拳，顯得中俄關係親密無間。