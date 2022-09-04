歐洲天然氣基礎設施協會（GIE）今天數據顯示，俄羅斯輸送天然氣到德國的主要管線暫停營運時間雖延長，德國儲氣設施10月仍達儲氣目標，但業界擔心產業用氣量減少並非好現象。
路透社報導，德國天然氣儲備量已達85.02%的水準，顯示這個歐洲第一大經濟體的企業和民眾聽從政府呼籲，在俄羅斯天然氣進口減少的情況下，大家節約使用以度過寒冬。
德國工業聯盟（BDI）總裁魯思沃（Siegfried Russwurm）上週表示，7月工業天然氣用量較去年同期下降21%，但警告用量減少並不是好現象。
魯思沃說：「這背後原因通常不是效率提升，而是產量急劇下滑；這不是成功，而是顯示出一個巨大問題。」
德國達成最新儲氣目標之際，俄羅斯剛取消了北溪1號（Nord Stream 1）恢復送氣的期限，稱俄國在維修期間發現故障。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110904
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