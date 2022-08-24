女星林心如20日發文透露被網紅荷莉、珊珊冒名討商品業配，還PO五張對話截圖自清，痛批詐騙「這麼有空怎麼不好好的找個事做」，想不到2天後網紅荷莉驚傳輕生，她的團隊希望林心如出面說明。今（23日）林心如照常上工，晚間以歌詞代替心情PO文，「什麼都不必說」。

林心如23日在IG限時動態轉PO工作側錄照，以及上傳2張工作花絮照，畫面中，她梳著整齊的直長髮，臉上點綴優雅的妝容，身穿平口服飾大露香肩，還擷取比莉的名曲《什麼都不必說》部分歌詞發文：「啊～啊～什麼都不必說⋯⋯」，文末hashtag「充實的一天」、「吃飯卸妝洗澡睡覺」，心情看起來很輕鬆、愉悅，沒被風波影響。

這場風波的懶人包，從林心如20日在社群平台發文開始，表示有心人士冒充她的助理去墾丁民宿要房，現在又冒充她有個網紅姪女討商品業配，忍不住發文表示沒有網紅姪女叫荷莉，助理也不叫珊珊，更沒有假借拍攝之名借民宿，希望大家不要上當。

想不到過了2天，網紅荷莉被爆輕生，所屬團隊還原事發經過，原來是助理珊珊犯錯，從頭到尾都不是網紅荷莉說謊，但她考量珊珊年紀輕，獨自扛下罵名，想不到卻想不開，被珊珊發現後帶去醫院，仍挽回不了生命。

網紅荷莉團隊今（23日）向《中時新聞網》表示，荷莉20日有發道歉email給林心如方，除了說明事發經過，也懇請林心如能撤下文章，降低外界對她的傷害，但沒有得到任何回覆，網紅荷莉疑輕生後，所屬團隊再寄一封信告知林心如方「本公司部落客因貴公司貼文底下的酸民不實輿論，在凌晨12點半左右發現在自家輕生」，仍沒獲得慰問，讓團隊深感不滿。

團隊稱荷莉有向林心如道歉，但沒有收到音訊，希望林心如能正面回應。（圖／網紅荷莉團隊提供）

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