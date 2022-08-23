永遠的東方不敗、67歲林青霞位於香港飛鵝山價值42億的豪宅，在7月初發生大火，火勢歷經8小時才終於撲滅，雖然損失不少，所幸沒有人員傷亡，整修工程也已進行修復，林青霞就透露，她事後第一個反應是，牆上掛的「將進酒」有沒有燒毀，結果秘書告訴她，「將進酒」牆這邊沒事，牆那邊卻燒得精光。

林青霞的香港豪宅慘遭祝融，現場約20位工作人員被緊急疏散，所幸無人傷亡，林青霞第一時間報平安、回覆友人表示：「都好，謝謝關心。」而林青霞就透露，火勢撲滅後，她第一個反應是，牆上掛的「將進酒」有沒有燒毀，結果秘書告訴她一牆之隔，「將進酒」牆這邊沒事，牆那邊卻燒得精光，火勢沒有蔓延到她的房間，書、畫、衣服都還在。

林青霞（右）很欣賞金耀基的書法作品。（林青霞提供）

該字畫是出自前香港中文大學校長金耀基，發生大火後，金耀基得知林青霞心繫字畫，還打趣說：「我就知道林青霞水火不侵，林青霞就是林青霞。」林青霞也直呼，金耀基的作品有神功，而字畫現在則搬進林青霞的半山書房，她日前邀請金耀基夫婦、董橋夫婦和金聖華到書房喝下午茶、欣賞字畫。

而在林青霞與「將進酒」合影的照片中，身穿白色洋裝的她，化著淡妝、耳朵戴珍珠耳環，舉手投足相當氣質，儘管她額頭兩側的頭髮有些發白，但仍無損林青霞的美貌，陸網則有部分網友則把焦點放在林青霞胸口，遭疑她沒穿內衣，粉絲則力挺：「骨子裡很豪放」、「這也要管？」、「眼睛真毒，什麼都要管」。