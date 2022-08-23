歌手艾成17日上午在與老婆王瞳同住的蘆洲住家墜樓身亡，即將於24日下午舉辦追思音樂會。不過今爆出案外案，傳出艾成與王瞳的經紀公司高層主管日前與社區管委會及教會友人協商賠償與法會事宜過程中，社區管委會質疑王瞳親友「在未有委託書同意下，強行私下為王瞳搬家」，因而爆發推擠衝突，還鬧到警方上門才停手。民視稍早已代為做出回應，據悉身為基督徒的王瞳及經紀公司鳳凰藝能已共同支付10多萬法會費用。

針對王瞳與艾成住所社區管委會在協商賠償與法會事宜時，與經紀公司、教會友人爆發案外案衝突，民視表示，已確定將於8月25日（周四）辦理超度祈福法會，祈求一切順利圓滿，談定的法會費用將由鳳凰藝能以及王瞳支付，感謝社區管委會以及住戶的體諒。

據瞭解，該社區住戶大多希望舉辦台灣傳統的招魂儀式，盼能讓艾成安息，也讓住戶安心，19日初步協商時，經紀公司當下同意，雙方還選定日期舉辦法會，未料隔一日，經紀公司推翻原約定，傳訊表示「我們是王瞳的經紀公司，我們昨天把相關會議的結果轉告王瞳代理人邱小姐。由於王瞳將承接艾成的許多債務，未必有能力承擔昨日各位提出的各項賠償費用！因此，建議您跟王瞳的代理人邱小姐。」並附上電話，此舉令社區管委會對此相當錯愕，也質疑艾成是該戶承租簽約者，事發後王瞳連艾成東西都還沒收走、事情還未完滿前就急搬離，還有很多程序未完成，讓社區住戶很擔憂，寫致電邱小姐後，獲得對方「我們不需要出一毛錢」的回應，讓社區感到很不舒服。加上20日上午，自稱王瞳親友開2部車到場，在未出示授權證明下，就想搬離艾成、王瞳屋內物品，社區住戶與搬家者爆發推擠衝突。不過，據悉當天到場的是王瞳堂哥，只是去替她收拾簡單個人用品以及拍戲所需的劇本。

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