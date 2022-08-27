園區將設置「艾的櫥窗」供親友粉絲追念艾成。（民視提供）

艾成將長眠於台灣陪伴摯愛王瞳。（民視提供）

藝人艾成17日辭世，24日在近500位基督教教會弟兄姊妹、演藝圈長官同事好友以及粉絲齊聚「超乎想像 艾成了」追思音樂會上送他最後一程。今(27日)艾成爸媽最後決定讓艾成長眠於他的第2個家鄉台灣，長眠地位於三峽的天品山莊基督徒專屬墓園，陪伴在台灣的摯愛王瞳。

追思會後隔天一早王瞳與馬來西亞家人帶著艾成骨灰來到位於三峽的山莊，一進到播放艾成「超乎想像」歌曲的園區，王瞳一直說「好感動喔！」他們環顧綠草如茵、美麗如天堂的園區，就感覺到這裡會是艾成喜歡的環境，爸媽當下決定，就選擇此地做為艾成地上最後的長眠處，家人們這幾日來的沉重心情，在此刻也稍微放下。

此外，園區也特別設立「艾的櫥窗」，將設計成艾成最大夢想的鳥巢演唱會，他就站在舞台上自信發光，艾成媽媽感動的說：「天啊!這就是他想像中的演唱會。」不捨又激動的心情不言可喻。「艾的櫥窗」也將開放給喜愛艾成的親友、歌迷粉絲前來悼念。

艾成家人非常感謝哈利路亞家教會在這一段時間對他們提供的協助，教會就像家人般的無盡付出，也讓爸爸媽媽充份感受到，艾成這20年來在台灣，有這麼多人愛他，讓白髮人不捨的心受到不少撫慰。而山莊也特別製作了一條專屬的骨灰琉璃飾品讓艾成爸媽帶回馬來西亞，同時也訂製了一只戒指送給王瞳，就像艾成仍繼續陪伴著他們。