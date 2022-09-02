王瞳上月在前往宜蘭拍攝戲劇《決勝的揮拍》途中接到噩耗，得知老公艾成不幸墜樓的消息，之後她為了處理丈夫後事暫時停拍，最近才回到片場並正式殺青，劇中演員謝佳見近日曬出演員們私下聚會的照片，可見王瞳站在一旁露出燦笑，心情貌似恢復不少，也讓人鬆了口氣。

《決勝的揮拍》自6月12日開拍，當時全體5位主演都出席開鏡儀式，期間也曾找過艾成客串兩場戲，未料他後來驟逝，成為留給這個世界的最後戲劇作品，而劇組當時也相當體恤王瞳，讓她專心處理艾成後事，上月26日才將她的戲份集中在1天拍攝完畢。

日前《決勝的揮拍》拍完正式殺青，王瞳受訪表示和劇中的「五虎將」培養出好感情，眾人合作起來一見如故，默契十足，對她來說《決勝的揮拍》的殺青不是一個結束，而是生命中另一個章節的開始，很謝謝這段時間劇組的協調，還有大家的鼓勵，謝佳見更說戲劇雖然殺青但感情未散，很開心這個夏天有4個超強夥伴一起奮鬥，殺青後也想要開始好好練羽球。

近日，謝佳見在IG分享殺青酒照片，寫下：「屬於我們5虎將的殺青酒彷彿被解鎖了，真的好久沒這樣大吃大喝，開心暢談，高歌搖擺。我們的相遇相信會有更好的未來...大家都先好好休息，之後再一起期待新開始吧，珍惜」，照片中可見王瞳抱著程予希露出笑容，尖下巴相當吸睛，引來其他網友說：「你們真的都辛苦囉」、「這種勞累程度，差不多可以休息半年了」、「很高興見到妳如此開心～」。