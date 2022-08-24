艾成17日墜樓身亡，享年40歲，令親友與粉絲悲痛不已，相互扶持10年的妻子王瞳更是悲痛到無法言語，連日來食不下嚥，教友都很關心她的身心狀況，據悉，王瞳反覆看著艾成傳給她最後的訊息，上面寫著：「老婆我愛你。」

王瞳、艾成相戀10年，兩人組「87樂團」、一起為艾成餐廳副業宣傳，於公於私都形影不離，如今艾成驟逝，讓王瞳頓失依靠，整個人像失了魂一樣，根據《鏡週刊》報導，王瞳近期靠教友的陪伴勉強度日，還反覆看著艾成傳給她最後訊息，上面寫著：「老婆我愛你。」

其實，王瞳、艾成原本已訂好9月3日的機票回馬來西亞，並預計在9月10日和王瞳補辦婚禮，規劃只宴請至親好友，婚宴菜色、樂團甚至是小倆口的禮服都準備好了，兩人也考慮是否要拍馬來西亞傳統婚紗，但艾成卻撒手人寰。

艾成追思音樂會主視覺。（民視提供）

艾成追思音樂會將在今（24日）下午1點30分於台北市第一殯儀館景行，王瞳為音樂會取名「超乎想像 艾成了」，紀念一生熱愛音樂及表演的艾成。艾成遺照除了紀念艾成在舞台上發光的樣子，手上拿的麥克風正是艾成生前最愛的SM58，身上的白色西裝就像兩人約定卻未能完成的婚禮要穿的白色西裝，每個細節都透露出王瞳對艾成的深深思念。

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