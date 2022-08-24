王瞳抱著兩人婚紗照痛哭。（羅永銘攝）

王瞳抱著兩人婚紗照痛哭。（羅永銘攝）

王瞳一見到兩人婚紗照就痛哭。（羅永銘攝）

王瞳堅強在上台致詞。（羅永銘攝）

王瞳以蔡太太、蔡吳珊耘身分，在艾成追思音樂會的尾聲「如此艾妳」橋段上台致詞，並彈奏鋼琴搭配艾成生前寫給她的最後一首歌〈我在這裡〉。教會友人並送上由馬來西亞插畫家為兩人畫的婚紗照，彌補王瞳日前說兩人還沒拍婚紗照的遺憾。王瞳一見到婚紗照，激動爆哭，她抱著婚紗照，哭到崩潰、幾乎抽搐地說：「我答應他不哭的！」

其實王瞳一上台就哭了，但她堅強勇敢地說，「我答應成成不要哭的，因為我一哭，他就會很慌張，對，他很怕我哭」。王瞳說，「親愛的老公，我好想你。原本9月3日我們要一起回馬來西亞的家，9月10日辦婚禮。以往都是我安排行程，這次我故意讓你全權安排，因為你是我的頭，我要順服你。而且我相信你一定可以，果然你安排得超棒，我們的行事曆寫得清清楚楚，我們滿心期待那天到來，因為疫情我們已經3年沒回馬來西亞的家。我今天穿的就是你買給我的衣服，準備蜜月時穿的，就當作今天也是在跟你辦婚禮喔！」

她說，這幾天用文字無法形容她的悲傷，「無法相信用生命在愛我的你，怎麼捨得讓我傷心難過，你不是說我們要生孩子嗎。要買離教會很近的房子，就可以接待人到家裡嗎？這幾天不敢聽你的歌、不看新聞、不敢看手機，只想去找你！我跟主說我撐不住了，請祢瘋狂安慰我！神透過各種管道讓我知道，你已經經在神旁邊，非常榮耀非常好！你透過其他管道跟我說，瞳瞳妳千萬不能做傻事，以為是去找你，其實是永別，好好活著，將來才會再見！這就是艾成，全心全意愛著我的艾成！」

「這十年，我們一起經歷好多高山低谷，從交往時你吃得胖嘟嘟，大家都不看好，我到處跟網友筆戰。愛唱歌的你，也讓我闖進你的歌唱生涯，一起組樂團，站在你身後成為你的鍵盤手，我在偏僻的地方也會為你準備好牛排，因為我就是好喜歡你唱歌會發光的樣子，在你身邊為你彈琴、聽你唱歌、看你搞笑，都覺得好滿足。人生不在乎長短，只在乎精彩，你的40年精彩，6歲彈琴、參加歌唱比賽都拿第一名，你做見證時常常說，家裡的獎盃比媽媽的鍋碗瓢盆還要多。你流浪到台灣，從《超偶》、《新兵日記》、艾叻沙⋯⋯，一直到兩年前做了王瞳的老公，因為你在禱告中曾聽到神叫我們7月7日去結婚，那天起我們77傳奇就沒停止過。你榮耀的時刻是10點10分，仔細意會後才發現，其實那也是7（比出手勢，時鐘上的10點10分），以後我拍照都會比這樣喔」。

王瞳說，現在她不只有悲傷，而是悲傷與平安並存，「難以想像，你的艾（愛）成了，我會成為你生命的延續，你放心，有耶穌的愛，有教會家人、我家人陪伴，民視同仁的陪伴，我永遠會是上帝的寶貝女兒，你美麗的老婆。夫妻本是一體，我會將77傳奇繼續下去。能嫁給你是我這輩子做的最正確決定，有一種愛情叫做艾成王瞳，『我艾你，與你瞳在』，成為我們永恆紀念」。末了，她彈奏鋼琴，伴著艾成歌聲，最後一次合作艾成為她創作的〈我在這裡〉。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980