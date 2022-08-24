王瞳在追思會上難過淚崩，許多好友、教會友人在台上回憶與艾成過去互動。（截圖自臉書）

王瞳在追思會上數度難過淚崩。（羅永銘攝）

艾成17日墜樓身亡，留給另一半王瞳與家人親友無限哀痛，家屬在24日於台北市立第一殯儀館景行廳舉行追思告別式。家屬、親友以2個小時的追思音樂會形式來紀念一生熱愛音樂及表演的艾成，會場湧入上百位貴賓前來追思，包含民視董事長王明玉、總經理廖季方以及教會弟兄姊妹等人。

宋逸民、陳維齡、趙亮等教會兄弟姊妹在現場分享過往與艾成相處的點點滴滴。趙亮在台上憶起，艾成在墜樓身亡的前一夜，趙亮與太太一起赴艾成、王瞳的住家暢聊、分享許多內心話，「我們當天談話重點是在艾成現在想多賺點錢，可以買房給王瞳，他這輩子最幸福的事就是娶到王瞳。」

艾成近年很心疼、不捨王瞳長期拍戲工作，十分辛苦，但王瞳總是安慰說，「我從來沒有要他賺大錢，只要陪我聊聊心事、逛街、澆花，我就很幸福，不要有壓力，我房子、財產都是屬於你的」，盼2人一直都能用心、甜蜜經營婚姻。

趙亮也分享，在艾成離世前，有傳送訊息給他，艾成感性：「很感謝牧者的養育之恩，成成、瞳瞳才能如此幸福。」趙亮也透露，艾成在生前沒有經濟壓力、憂鬱症，「艾成的二姐夫在馬來有幫他接了一些代言，有不少收入，成成、瞳瞳原本將在9月回馬來西亞風光的舉辦婚禮，機票全都安排好了」，他接著不捨說，「艾成是天生開心果，喜劇演員，帶給大家歡樂，他不是憂鬱症輕生，雖然肉體毀壞，但靈魂得救，我們把瞳瞳照顧好，將來天家見」。