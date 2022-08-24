31歲楊晴和39歲羅平過去拍攝《女兵日記》被封為最速配的螢幕情侶，然而他們戲裡愛的甜蜜，戲外卻沒像陳庭妮和胡宇威一樣假戲真做修成正果，2019年羅平宣布和德國老婆結婚，並生下一女。但今有媒體報導，楊晴和羅平至今仍維持好交情，甚至被拍到兩人私約深山約會，對此，雙方回應兩人就是拍戲時有好交情，跟其他的演員一樣變成了好朋友，沒有逾矩。

楊晴外型甜美，過去演出《媽，親一下》出道，但真正讓她走紅的是2018年拍攝《女兵日記》，劇中和《超級偶像》出身、有「印度王子」封號的羅平配對，兩人郎才女貌，數度傳出戲外也擦出火花，羅平更曖昧說過成為演員的螢幕初吻、第一次結婚戲都獻給楊晴，可見兩人在彼此心中重量。

只是隔年羅平就宣告死會，和私下交往3年的德國金髮太太結婚，且小孩已經8個月大，當時羅平透露和太太早有結婚共識，只是因為作品《女兵日記》、《女力報到》接連走紅，集數不斷增加，才延後結婚，而劇組裡只有楊晴知道她快變成人夫，由於兩人演情侶，事前羅平也會跟太太報備。

今據《鏡週刊》報導，本月中直擊楊晴搭著羅平的車到烏來深山約會，一路上楊晴東張西望，似乎警覺性很高，直到進了餐廳才稍微放鬆，對此，楊晴的經紀公司表示，兩人拍戲拍很多年，「是很好的同事」，而且楊晴私下和謙文、小白感情也不錯，羅平經紀人也說，羅平太太認識楊晴，知道他們是普通劇組同事關係，「單獨也不需要報備」。