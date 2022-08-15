男星羅平為印度台灣混血兒，五官深邃，被人稱為印度王子，於2009年參加台灣歌唱選秀節目《超級偶像》第三季，並獲得第五名，其特色是可說可唱曲風多元及多達五種語言的歌曲。14日，他在臉書上透露自己6年前去過柬埔寨西港的小漁村，因最近常在新聞中聽到台灣人被騙到柬埔寨，發覺單純小漁村已產生巨變，感嘆是人心髒了這片美麗的土地。

他在貼文中回憶，自己會去柬埔寨西港的小漁村，是因爲從小喜歡歷史。在2016年携帶著當時還是女朋友的老婆，踏上尋找高棉文化的歷史遺跡。途中意外發現西哈努克港，還看到了很多美麗的海灘以及類似肉粽的食物。但近期看到不少台灣人被騙到柬埔寨，遭到凌虐、人口轉賣的新聞，他意識到了「西港已經完全不是我腦海中記憶的樣子」。羅平傷感地說，「世界的改變太快，可怕的是人心，不是這個國家或文化。」網友也深有同感，紛紛留言「柬埔寨當地的人大部份純樸善良因為窮困外資注入污染這美麗的國家」、「我印象中的柬埔寨也是很美的，人民很純樸」。

此外，他還提醒想去柬埔寨工作的人要衡量自己的所聽所聞，別輕易的受騙了，希望這樣的悲劇不要再發生。