台日混血女星Makiyo（川島茉樹代）今年5月20日挺著5月孕肚，和小4歲老公金先生（小金）公證結婚，想不到才新婚3個月，她近日就發文抱怨丈夫帶「新小三」一起約會，要大家評評理。

Makiyo13日上午在臉書氣急敗壞地發文：「老公帶我跟這新的小三一起約會，你們的話這麼辦？」還附上驚訝、冒火的生動貼圖，表達內心的不悅；從照片中可以發現，原來Makiyo口中的「新小三」指的是老公的愛車，對此她回應：「他自己說的，她我的唯一的小三....啊，我不是也可以說我也有唯一的小四小五」。

有網友幽默地留言：「這小三真體貼，不只當小三還幫妳遮陽還可以帶妳趴趴走」，Makiyo沒好氣地回：「我也是看她這樣貼心的一面才搭小三車...」，還有網友開玩笑要Makiyo放寬心：「放心，小三永遠被你坐下去，不怕不怕」，Makiyo笑回：「好吧...我開始喜歡她了。」

今年38歲的Makiyo過去說過不婚不生，卻因為遇見小金而打破原則，她在節目《一袋女王》表示會願意結婚生子，全因為小金承諾會一手包辦所有家事，所以至今她拿過最重的東西就是筷子，其他部分都是「聲控」老公處理；而小金提到Makiyo，盡是誇獎不完的優點，他表示自己五音不全，所以第一次聽到Makiyo唱歌就被她深深吸引，尤其Makiyo當時唱的《養我一輩子》更讓他印象深刻；小金也將Makiyo的黏人、愛查手機視為不可多得的優點：「這是她在乎我的證明」，為了讓Makiyo查看手機，還特別用她的指紋設定解鎖。