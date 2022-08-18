南韓偶像男團WINNER隊長姜昇潤，天生外貌陽光帥氣、擁有一副好嗓子，是不少歌迷心目中的理想情人，出道9年的他感情狀態令人好奇，17日網路卻流出他和公司新人美女演員，在街頭牽手約會、還穿著同色情侶裝，引來大批網友圍觀猜測，對方身分因此被扒出是文智孝，不過YG卻不願多作回應。

有名網友日前在推特稱目擊姜昇潤和女友約會，更曬出現場照以茲證明，女方疑是曾出演姜昇潤SOLO出道專輯《Born to love you》MV的文智孝，據悉她還曾參加過《高等rappper》，目前同是YG旗下藝人，對此，YG公司給出曖昧答覆，只說了句：「戀愛傳聞為所屬社藝人私事，無法進行確認，還請大家諒解。」

儘管YG和以往回應方式相同，幾乎不正面回應戀愛傳聞，不過由於WINNER出道8年鮮少有戀愛傳聞，加上姜昇潤其實是人氣成員，因此戀愛消息依然讓粉絲很興奮，「跟姜談戀愛會很幸福，溫暖貼心的暖男一枚」、「如果是真的話祝福」、「看到歐巴有人陪，還挺為他高興的」、「希望一直有人陪他、治癒他」。

文智孝穿比基尼的身材很好。(圖/文智孝 IG)

文智孝自拍常以右臉示人。(圖/文智孝 IG)

而點開這名叫「文智孝」演員女友IG，早就湧入不少留言祝福，她的生活也頗令人好奇，可見身材跟四肢都窈窕纖細，常以右臉頰拍自拍美照、也會分享興趣生活，近期曾貼出做陶藝的成果、甚至下水穿純白比基尼，把豪波放水面的畫面辣翻，怪不得能讓網友稱讚：「真希望這次戀情消息是真的！」