近年來全球暖化和極端氣候日益加劇，聯合國和各國政府推動淨零排放政策，不少企業也紛紛推動ESG投入永續環保行動。全台會員點數龍頭企業且投入愛心捐點公益多年的HAPPY GO鼎鼎聯合行銷15日宣示一系列「Let's HAPPY GO改變多一些 快樂多一點」企業永續倡議行動，以「減塑多一點、減碳多一點、走路多一點」為三大面向推動短中長期計畫，首發任務即承諾即日起不再主動發行塑膠卡面的實體會員卡。

HAPPY GO同步邀請全台千萬卡友和合作特約店家通路一起行動支持，以下載HAPPY GO App取代原本的實體卡片，不僅可享受方便即時的數位體驗，還能減少塑料使用、落實環保，即日起至9月15日前，以HAPPY GO App消費並累點，有機會將環保電動機車Gogoro騎回家。

HAPPY GO鼎鼎聯合行銷總經理梁錦琳表示，近來全球深受疫情和極端氣候影響，永續環保已是刻不容緩，HAPPY GO內部將今年訂為永續環保元年，推動「Let’s HAPPY GO改變多一些 快樂多一點」的品牌永續倡議活動，希望能發揮企業公民的影響力。

HAPPY GO自創立以來已累積發行超過2,000萬張以上的HAPPY GO會員卡，根據統計，每產製一張塑膠卡約運用5克以內不等的塑料。HAPPY GO決定以「不再主動發行HAPPY GO實體會員卡」的企業承諾，作為正式跨出永續環保行動的第一步。未來HAPPY GO也將持續優化整體ESG政策，以展現對永續環保的實際貢獻及承諾。

HAPPY GO會員卡友全台已破千萬，為了邀請廣大的卡友一起行動支持，HAPPY GO自8月15日（一）起至9月15日（四）止，凡下載HAPPY GO App並成功以App的會員條碼消費累點者，就有機會抽中HAPPY GO限量客製化版的Gogoro環保電動機車一台。

根據統計，每年印製紙本發票高達50億張以上，耗費許多森林資源，因此HAPPY GO App自2021年中推行雲端發票存載具功能，鼓勵卡友不再領取紙本發票，使用雲端發票功能一起「減碳多一點」，截至目前參與的卡友相當踴躍，已減少了1.6億張紙本發票印製，相當於節省了超過31棟101大樓高度的紙張，成果相當可觀。HAPPY GO未來也將持續鼓勵卡友綁定雲端發票落實減碳無紙化，首次註冊及綁定雲端發票條碼購直接贈400點，並不定時加碼推出優惠好禮。

另外，HAPPY GO長期深耕公益領域重視社會責任，成立公益捐點平台10餘年關懷弱勢孩童，藉由「陪你一起走」愛心捐點公益平台呼籲千萬卡友捐點傳愛，也可綁定雲端發票後選擇「發票捐贈」並勾選要捐贈的發票和公益團體後即可完成捐贈程序。唐氏症基金會作為HAPPY GO長期以來的公益合作夥伴，也宣布成為首波同步響應節能減碳理念，在唐氏症旗下54個據點中皆可掃描QR CODE綁定雲端發票進行捐贈，鼓勵民眾獻愛心也能做環保。

根據經濟部能源局統計，台灣每人每天所產生的二氧化碳高達2.48公噸，食衣住行各項活動都會產製碳排放，因此HAPPY GO鼓勵卡友從日常做起，在上下班時多搭乘大眾運輸交通工具搭配步行以取代開車或騎車，降低碳排放及資源的浪費。自2019年遠東集團70周年起，推出「天天7,000步 快樂健康走活動」，卡友只要每天完成7,000步並點選領取獎勵成功，即可取得抽獎機會1次，完成任務越多次抽獎機會越多。截至目前累計吸引超過80萬名卡友一起參與「走路多一點」健康新生活運動，一起降低碳排放還能運動有益身體健康。

HAPPY GO 2022年正式邁入ESG永續元年，以「Let’s HAPPY GO改變多一些 快樂多一點」揭開永續環保倡議行動的序幕，藉由減碳多一點、減塑多一點、走路多一點三部曲分別規劃不同策略，並持續投入社會公益，發揮企業影響力創造社會共好共榮，邀請千萬卡友一起搭上HAPPY GO永續環保愛地球列車。